Chystáme lockdown neočkovaných, vzkázala saská vláda

„Pravidlo dvou potvrzení je naprostou nutností,“ prohlásil saský premiér Michael Kretschmer. V praxi by to znamenalo, že neočkovaní by se v podstatě dostali do uzávěry. Kromě nákupu potravin a návštěvy lékárny by se nedostali nikam. Nemohli by využívat volnočasových aktivit, nakupovat jiné zboží než potraviny a využívat služeb.