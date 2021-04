Britové přerušují očkování mladých AstraZenekou

Očkovací látka Vaxzevria, vyvinutá AstraZenekou a Oxfordskou univerzitou, byla ve Spojeném království podána už více než 20 milionům lidem. Do 31. března zaznamenaly britské úřady 79 případů trombózy, z toho v 51 případech šlo o ženy, 19 lidí v souvislosti s touto komplikací zemřelo.

„To riziko jsou asi čtyři lidi z milionu,” uvedla šéfka britského lékového úřadu (MHRA) June Raineová. Upozornila, že z oněch 19 mrtvých byli pouze tři mladší 30 let.

Společná komise pro vakcinaci a imunizaci (JCVI), která v Británii působí jako nezávislý poradní orgán ministerstva zdravotnictví, toto riziko nechce podcenit a doporučila vládě, aby látkou Vaxzevria neočkovala lidi ve věkové skupině do 30 let.

Přední člen komise Jonathan Van-Tam upozornil, že bude kvůli tomuto kroku potřeba upravit vakcinační strategii. Vyloučil ale, že by to pro obyvatele znamenalo prodloužení doby čekání na očkování či jiný zádrhel.

Britové ale zatím lidi do 30 let z řad běžné veřejnosti neočkují. V současnosti mají na ostrovech nárok na vakcínu pouze rizikoví pacienti, lidé nad 50 let, zdravotníci, pracovníci pečovatelských center, lidé se specifickou poruchou učení a lidé, kteří se starají o někoho nemocného s covidem-19.