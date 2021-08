Začněte si plnit sny i vy. V loterii Extra Renta se hraje o 100 tisíc měsíčně na 20 let

Kuchař a porotce Radek Kašpárek by cestoval za jídlem, herečka Iva Pazderková by sportovala. A Matěj z oblíbeného pořadu Ukaž káru? Ten by 100tisícovou rentu využil na milovaný motosport, surfování a cestování. Loterie Extra Renta zkrátka nezaujala jen nás, obyčejné smrtelníky, ale také známé osobnosti.

Výhry z Extra Renty by brali i známí Češi

Důvod je přitom nasnadě. Každé pondělí se hraje o fantastickou hlavní výhru v podobě měsíční renty 100 tisíc korun, která vám bude vyplácena po dobu 20 let. „Kdybych vyhrál Extra Rentu, tak bych cestoval ještě víc než teď, a to hlavně za dobrým jídlem,“ prozradil své sny známý šéfkuchař Radek Kašpárek, který je jako jeden z hrstky Čechů majitelem restaurace s michellinskou hvězdou. Mezi jeho sny patří projet si slavnou motorkářskou Route 66 v USA, zajet si na sushi do Japonska, rád by si ale také skočil s padákem nebo by se potápěl mezi korály.

Potápění mezi korály by si zajel užít také Matěj, který už pár let natáčí populární moto pořad Ukaž káru. Jeho největší sny se ale pochopitelně týkají jeho jedno a dvoustopých miláčků. „Kdybych vyhrál Extra Rentu, tak bych si začal pořádně užívat své auto. Bral bych ho na okruhy a celkově bych se víc věnoval motosportu,“ prozradil nám Matěj. Mezi zážitky, které by si nenechal ujít, by patřilo také projetí Transibiřské magistrály, ale také surfování či prozkoumávání džungle.

Extra Renta už má prvního výherce hlavní ceny

Přesně takový život možná právě teď zažívá i výherce, který hlavní výhru v Extra Rentě trefil na počátku března. Za tiket zaplatil jen stokorunu a čísla za sebe nechal vybrat terminál. Díky kombinaci 12, 13, 17, 21, 23, 25 a 29 v prvním sloupečku je z něj nyní rentiér.

Co všechno byste mohli podniknout, kdybyste hlavní cenu Extra Renty vyhráli, ukazuje Kalendář zážitků Extra Renty, kde se také soutěží o zajímavé ceny. Na stránce ale také můžete zjistit, jak by s rentou naložily známé osobnosti jako herečka Iva Pazderková, šéfkuchař Radek Kašpárek, cestovatelé Kryštof Paleta a Jakub Fišer, a také Matěj Dvořák z populárního pořadu Ukaž káru.

Herečka, zpěvačka a moderátorka Iva Pazderková před časem naprosto propadla sportu - pravidelně běhá a posiluje. Kdyby vyhrála 100 tisíc měsíčně na 20 let, sportování by věnovala ještě víc času. A také by se chtěla saunovat ve Finsku, dobýt vrchol sopky či se potkat s tučňáky.

Plný tiket jen za 100 korun

