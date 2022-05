Prostata pod parou

V České republice se tato metoda zabydluje třetím rokem, ve světě je používána déle. Její dlouhodobé účinky dokládá nově vydaná studie, která sledovala pacienty po dobu pěti let. Z výsledků vyplývá, že pouze 4.4 % pacientů potřebovalo další chirurgické řešení.

Benigní hyperplazie prostaty je onemocnění, které postihuje každého muže. Jen každého v jiném věku. Statistiky ukazují, že s potížemi způsobenými zvětšenou prostatou bojuje v padesáti letech každý druhý muž. U každého jsou ale příznaky jiné a pro každého jsou jinak obtěžující. Bohužel se ale nejedná o nemoc, která by časem sama odezněla. Naopak, příznaky se s věkem stupňují a záleží na každém muži, jak dlouho se chce nechat omezovat.

Každý pacient pak přichází k lékaři v jiné fázi onemocnění a každý má také jiné představy o výsledku. Dialog lékaře a pacienta je proto nesmírně důležitou součástí cesty k nalezení nejvhodnějšího řešení. V krajním případě zvětšená prostata utlačuje močovou trubici do té míry, že je pro pacienta močení zcela nemožné. Ale této fázi předchází mnoho let, často i desítek let, kdy je zvětšená prostata v každodenním životě pouze obtěžující komplikací běžných aktivit. Bez nadsázky lze říci, že zvětšená prostata ovládá denní režim i noční spánek, pracovní i volný čas.