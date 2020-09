Při nákupu tonerů vybírejte originál od HP – správná volba vůči přírodě

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, i tiskárny mohou pro firmy a ostatní uživatele představovat bezpečnostní riziko. Kvůli tomu, že jsou tiskárny zapojeny do firemního ekosystému, mohou být v případě kybernetického útoku nebezpečím i pro ostatní podniková zařízení. Lídrem v oblasti zabezpečení tiskáren je společnost HP Inc – originální tonery HP nesou unikátní čip, jenž přispívá k ochraně celého zařízení. Kromě toho, že výroba čipu probíhá v zabezpečených provozech, je upraven tak, aby nedošlo k nežádoucí úpravě, která by mohla vést např. k úniku dat z tiskárny. Takovou ochranu drtivá většina neoriginálních tonerů nenabízí a uživatelé se kvůli tomu vystavují riziku kybernetického útoku.