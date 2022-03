Nový byt je bezpečná ochrana před inflací. Central Group garantuje vrácení peněz

„Koronavirová krize, válka na Ukrajině, pád banky Sberbank a stále rostoucí inflace vyvolaly obrovskou nejistotu. Téměř každý nyní řeší, jak své úspory nejlépe ochránit a zabezpečit před snížením jejich hodnoty. V minulosti vždy platilo, že v době ekonomických turbulencí byla nemovitost tou nejbezpečnější investicí. Její hodnota v čase vždy rostla a já nevidím důvod, proč by tomu mělo být do budoucna jinak,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Garanci vrácení peněz mohou využít všichni klienti Central Group při uzavření smlouvy nebo dohody o rezervaci do 31. března. Tato garance platí pro všechny typy financování a na všechny byty v aktuální nabídce společnosti. Stačí zaplatit zálohu jen 10 % ceny a uzavřenou smlouvu je možné ukončit kdykoliv až do termínu dokončení bytu. V případě ukončení smlouvy Central Group vrátí všechny zaplacené peníze. I v případě nepříznivého ekonomického vývoje tak lidé mají jistotu, že na koupi nového bytu nemohou prodělat.

Pokud lidé plánují využít na koupi bytu hypotéku, ale chtějí se vyhnout současným vyšším úrokovým sazbám, u Central Group mohou koupit byt nyní, zaplatit jen 10 % ceny a úvěr na financování doplatku si u banky vyřídit až v době levnějších hypoték kdykoliv do dokončení nemovitosti. „Tuto možnost nabízíme jako jediní na trhu a naši klienti tím získávají hned dvě výhody. Jednak byt, jehož cena bude v průběhu času dále stoupat, pořídí za stávající cenu. A naopak hypotéku si sjednají v době, kdy je předpoklad, že úrokové sazby mohou být nižší než nyní. A pokud by se situace vyvíjela jinak, tak klient může využít kdykoliv do termínu dokončení bytu Garanci vrácení peněz, ukončit smlouvu a my mu vrátíme všechny uhrazené peníze,“ vysvětluje Kunovský.