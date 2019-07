Traisentalská cyklostezka je jedna z mála poutních cest v Rakousku a vede za stálého doprovodu jemného šplouchání řeky Traisen od Dunaje až do Mariazell. Na poklidné cestě k jednomu z největších poutních míst střední Evropy nezbývá, než se s radostí oddat plynulému rytmu řeky a hledat klid, smysl života a inspiraci. Jedinečný pohled na horský svět Mostviertelu je při tom věrným průvodcem všech cyklistů. A v průběhu jízdy zvou četné hospůdky k útulnému posezení a na regionální lahůdky.

Od pohodlí k výzvám

Pohodlná varianta Traisentalské cyklostezky vede po proudu řeky. Od Kernhofu je trasa převážně po rovině a lehoučce z kopce, víceméně na cyklostezkách a klidných vedlejších silnicích. Podél řeky Traisen se neustále nabízejí zákoutí k zastavení a osvěžení.

Napínavé: tři úseky trasy „ K velbloudům“ (Auf zu den Kamelen), „Na objevné cestě“ (Auf Entdeckungsreise) a „Skvělá tunelová trasa“ (Tolle Tunnel-Tour) jsou díky své délce kolem deseti kilometrů a pestrému průběhu jako dělané pro rodiny s dětmi.

Tip: až do Lilienfeldu je cyklostezka dobře napojena na železniční síť ÖBB. Od května do září také jezdí mezi St. Pöltenem a Kernhofem cyklobus. Pro zpáteční cestu z Mariazell do St. Pölten se nabízí úzkokolejka Mariazellerbahn. www.dolni-rakousko.info/traisentalska-cyklostezka

Cyklomapy zdarma a další informace obdržíte u:

Mostviertel Tourismus

E info@mostviertel.at

I www.traisentalradweg.at/, www.dolni-rakousko.info/traisentalska-cyklostezk