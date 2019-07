Syncare Plus, s.r.o.

Zatímco v minulém století se u kosmetiky zdaleka nejvíce skloňovalo slovo VÝŽIVA, dnes je to OCHRANA.

Na prvním místě je to především ochrana před UV zářením. Je pravděpodobné, že její význam bude v následujících letech dále narůstat. Stane se denní potřebou, a to především v jarních a letních měsících.

Tajemství dlouhodobého opálení kůže není v rychlém opálení, ale v postupném hnědnutí kůže s vhodným ochranným přípravkem.

1. Vyberte si správný denní krém

Každý denní krém pro jaro a léto by měl mít UV filtr.

2. Používejte přípravky s UV filtry

Všechny schválené UV filtry v kosmetice v EU jsou bezpečné pro zdraví člověka.

Opalovací přípravky s UV filtry.

3. Chraňte se, i když se neopalujete

Běžná denní ochrana, bez klasického opalování, postačí v úrovni SPF 8 až 10.



4. K moři si vezměte s sebou přípravek s ochranou SPF 30

Při cíleném opalování začínáme v našich podmínkách nejméně s ochranou SPF 20 a u moře s SPF 30.

5. Děti nevystavujte opalování

Děti by se záměrně neměly opalovat. Dětská pokožka přesto rychleji hnědne, a to i ve stínu. Chráníme ji ochranou SPF 50 a 50+, později 30.

6. Naneste na pokožku správné množství přípravku při opalování

Doporučené množství pro ochranu pokožky celého těla dospělého člověka o váze 70 kg je 32 g přípravku při opalování. Při týdenním pobytu u moře počítejte se spotřebou 500 ml na dospělou osobu a 250 ml u malých dětí.

Správné množství přípravku při opalování lidé často podceňují.

7. Po koupání naneste opět opalovací přípravek

Voděodolné přípravky se smývají méně, avšak i u nich je vhodné doplnit po koupeli novou ochranou vrstvu přibližně 1/3 původního množství.



8. Nechtějte hnědou pokožku po krátkodobém opalování

Pokožka dobře chráněná UV ochranným přípravkem bude postupně hnědnout, i když před hnědnutím viditelně nezačervená.

9. Pokožka při opalování nesmí zarudnout

Při opalování by pokožka neměla zarudnout. Pokud se tak stane, je to známkou nedostatečné UV ochrany nebo příliš dlouhé doby pobytu na slunci.

10. Pozor na alergie

Jestliže vás trápí alergie jakéhokoli druhu, vyberte si UV ochranné přípravky bez parfému a fyzikálními UV filtry, jakými je oxid titaničitý nebo zinečnatý, a výběr přípravku konzultujte s odborníkem.