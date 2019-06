Raději dřív než později

Výzkumy ukázaly, že dopolední pauzy na kafe jsou prokazatelně účinnější než ty po obědě. Čím později sledované pauzy na kafe probíhaly, tím méně přísunu energie, motivace a následné pracovní efektivity účastníci výzkumu popisovali. Není to ale tak, že by odpolední pauzy na kafe byly k ničemu. Stále se jasně prokázalo, že jsou lepší než žádné.

Udělejte si ji podle sebe

Jedním z nejzajímavějších poznatků z výzkumu je to, jakou činností trávit pauzu na kafe, abyste si pořádně odpočinuli. Ukázalo se totiž, že vůbec nezáleží na tom, zda se jedná o pracovní či nepracovní aktivitu. Podstatné je pouze to, aby vás daná činnost bavila a abyste si ji sami vybrali.

Chcete ji proklábosit s kolegy u kávovaru a zjistit poslední novinky z kanceláře? Udělejte to. Důležité je, aby vše bylo podle vaší chuti.

Fenomén pauzy na kafe konečně i u nás

Pauza na kafe - anglicky coffee break - je celosvětový fenomén. V některých zemích dokonce tak rozšířený, že je doslova součástí kultury (např. švédská „fika“) a některé firmy ji svým zaměstnancům garantují ve smlouvách. O změnu se nyní v Česku snaží Jihlavanka, tradiční výrobce kávy. Ta si dala za cíl připomenout lidem, že po pořádné práci si zaslouží pauzu na pořádné kafe. Chvilku odpočinku, která bude naprostou samozřejmostí.

Pokud se to Jihlavance podaří, tak - alespoň podle vědců - hodně z nás bude

v práci spokojenější, motivovanější a produktivnější.

To si skoro říká o pauzu na kafe hned teď.