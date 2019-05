Cebia

Koupit si auto, které už někdo před vámi vlastnil, je vždy tak trochu hazard. Nejenže nevíte, jak se k němu dosavadní majitel choval, ale také nevíte, zda před vámi něco netají, aby vám auto prodal o desetitisíce dráž, než je jeho skutečná hodnota. Největším problémem bývá stočený tachometr, který má každé třetí ojeté auto, které se prodává. Nejsou přitom výjimkou i vozy stočené o sto tisíc i více kilometrů, někdy dokonce na hodnoty téměř zánovních vozů. Často se stáčí tachometry tak, aby nebylo možné dohledat v počítačovém systému vozu skutečný stav najetých kilometrů. Na jedno jsou však i nepoctiví prodejci krátcí, a sice na historii vozu zaznamenanou v tzv. systému Autotracer, díky níž lze stočený tachometr odhalit.

Pokud nechcete přeplatit auto o desetitisíce, prověřte si historii vozu

Odhalte stočený tachometr i přemrštěnou cenu

Pokud nechcete přeplatit auto o desetitisíce, a někdy dokonce i o více než 100 tisíc korun a nechcete se dočkat neplánovaných oprav a údržby, pak je dobré si historii vozu včetně najetých kilometrů zkontrolovat. Systém Autotracer je největší databází dat o ojetých vozidlech ve střední Evropě. Obsahuje více než miliardu záznamů, z toho 150 milionů stavů tachometrů. Je dostupný online na www.zkontrolujsiauto.cz a data do něj poskytují například pojišťovny, autorizované i neautorizované servisy, pneuservisy, leasingové společnosti, Policie ČR a řada dalších subjektů. Prakticky se jedná o lepší obdobu belgického Car-Passu či slovenského Odo-Passu, na rozdíl od nich totiž Autotracer obsahuje mnohem více dat a je dostupný nepřetržitě na internetu. Informace o historii vozidla tak máte k dispozici do několika málo minut i z pohodlí domova.

Stočení nemusí odhalit ani historie palubního počítače

Prověřte si najeté km se SLEVOU!

Kromě najetých kilometrů si můžete v Autotraceru zkontrolovat také skutečný rok výroby (zhruba u každého pátého ojetého auta bývá uveden pozdější rok výroby, než jaký uvádí výrobce!), zda vozidlo není zatížené leasingem či úvěrem, zda není evidované jako odcizené, zda nebylo havarované a případně jaká byla škoda, zda a jak bylo servisované, jaká je jeho skutečná aktuální tržní hodnota a zda ho prodejce nenabízí za příliš vysokou cenu, jak bylo v minulosti inzerované či za kolik se dříve prodávalo a řadu dalších informací, které vám pomohou zjistit, zda vozidlo nebylo nelegálně předělané z více vozidel apod. Díky kontrole historie vozidla můžete ochránit nejen svoji peněženku, ale také se můžete vyhnout koupi auta, které není z hlediska provozu bezpečné, nebo které by vám mohlo být kdykoli odebráno bez jakékoli finanční náhrady. Pro prověření vozu můžete nyní využít slevový kód NOVINKY (www.zkontrolujsiauto.cz zadejte slovo NOVINKY v platební bráně do políčka Zadejte číslo slevového kuponu), díky němuž získáte prověření vozu se slevou 100 Kč. Slevová akce je platná do konce letošního června.

Není vaše auto v databázi stočených aut?

Systém Autotracer provozuje společnost Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám na trhu s ojetými vozy již od roku 1991. Data o ojetých autech v systému Autotracer sahají až do počátku devadesátých let.

Více o prověření najetých km a historie vozidel v systému Autotracer se dozvíte zde.

Máte dotazy? Pište na e-mail autotracer@cebia.cz.

