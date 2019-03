Sazka

Páteční slosování Eurojackpotu by vám rozhodně nemělo ujít. Nejen, že se tento týden hraje o víc než 1 miliardu korun, na jednoho obyvatele naší země navíc ještě čeká speciální cena v doplňkové hře. Díky Českému pátku jeden tipující získá fantastický byt v Praze.



Skvělá zpráva také je, že se hry o byt účastníme jen my, Češi. Obyvatelé zbytku zemí, kde se Eurojackpot hraje, mají smůlu. Šance, že byt vyhrajete zrovna vy, je tak opravdu vysoká.

Vyhrajte byt v pražských Košířích

Byt, který jeden sázející v rámci Českého pátku získá, se nachází v nové Rezidenci Pomezí, která se staví v oblíbené čtvrti Košíře na Praze 5. Navrhoval ji architekt Petr Bouřil a místo je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i pro páry. Do centra města je to pár minut a nedaleko se také nachází přírodní park Košíře - Motol.



Bydlení o velikosti 4+KK má úctyhodnou plochu přes sto čtverečních metrů a nechybí ani neopakovatelný výhled na Prahu z vlastního balkónu.

Video

Za plný tiket byt, nebo 13 milionů

O bydlení snů si zahrají všichni, kdo si vsadí plný tiket Eurojackpotu a připojí ještě doplňkovou hru Extra 6. Vítěz se pak určuje na základě kódů potvrzení o sázce.



Vsadit si tento pátek by ale měli i ti, kdo už nějaké snové bydlení má anebo se mu třeba nechce stěhovat do rušné Prahy. V případě, že by totiž výherce neměl o byt zájem, lze čerpat 13 milionů v hotovosti.

Hravý spot na podporu doplňkových her

Možností, jak vyplnit plný tiket Eurojackpotu je spousta. Sazka natočila speciální video s obří sázenkou, na kterou lidé v centru Prahy vybírali svá šťastná čísla. Podívejte se na vtipné video, inspirujte se výběrem čísel a nezapomeňte si vsadit, hrát můžete také online na tomto odkazu.