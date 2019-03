Cesta kolem světa v balonu za 82 dní, výprava do džungle, vlastní food truck, ale i předplatné kremrolí na celý život. To jsou sny Čechů a Češek, které by si splnili, kdyby vyhráli v loterii. Vyberte přání, které vás nejvíc zaujme, a hlasujte pro něj. A když budete mít štěstí, budete jedním ze tří hlasujících, kterému Sazka na jeho nebo její sen přispěje 10 000 korun. Srdíčka můžete rozdávat až do 8. března.

Díky svým hrám a losům vytvořila společnost Sazka v loňském roce hned 275 loterních milionářů. I proto se nyní zeptala stejného počtu lidí, jaký sen by si splnili, kdyby mezi nimi byli i oni. Výsledek najdete na stránce 275.cz, kde můžete také hlasovat. Ten, jehož přání vyhraje, získá od Sazky příspěvek na jeho splnění ve výši 100 000 korun.

Sazka odmění i hlasující



Peníze na uskutečnění snů jsou ale připraveny i pro samotné hlasující - na tři z vás čeká 10 000 korun. K tomu, abyste byli zařazeni do slosování, je potřeba registrace na stránkách, ta vám ale zabere jen pár minut. Registrační formulář najdete na tomto odkazu.



Poté už jen stačí vybírat ta nejkrásnější, nejoriginálnější nebo nejdojemnější přání a dát jim svůj hlas. Vybrat lze jak jeden sen, tak třeba všech 275. Pro každé přání ale můžete hlasovat jen jednou denně.



Máte mezi snílky svého favorita? Sdílejte jeho přání na sociálních sítích stisknutím ikony Facebooku u jeho profilu a pomozte mu, aby právě on vyhrál.



