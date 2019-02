Nakupování on-line jsme si oblíbili. A nejen v tuzemsku. Nakupování v čínských e-shopech připustilo 41 % účastníků průzkumu, zatímco ze zemí EU online nakupuje 26 % Čechů a z USA pouze 12 %. Vyplynulo to z průzkumu, který v závěru loňského roku pro ESET realizovala společnost Seznam.cz. Internetovému nakupování se podle tohoto průzkumu věnuje téměř každý Čech, konkrétně pak 99 procent respondentů. Roste však také podíl Čechů, kteří mají v souvislosti s online nakupováním osobní zkušenost s krádeží.

„Pět procent respondentů průzkumu připustilo, že byla při platbě přes internet okradena. Oproti loňskému roku je to o jedno procento více,“ konstatuje Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky společnosti ESET. „Uživatelé byli většinou okradeni o částku do 5 000 korun. Téměř všichni incident reklamovali. Alespoň část peněz zpět získala méně než desetina okradených, naopak třetina už z odcizené částky neviděla ani korunu,“ upozornil Miroslav Dvořák,“ dodal Dvořák.

Nárůst „českých“ podvodných e-shopů

Řada lidí přitom mohla být okradena i na internetových obchodech, které na první pohled vypadají jako tuzemské. Česká obchodní inspekce od začátku letošního roku eviduje rizikové e-shopy, které jsou často na českých doménách, v českém jazyce, ale nesplňují požadavky české legislativy. Počet takových webů přitom neustále narůstá. Způsob, jakým útočníci zneužívají důvěřivosti lidí, je však stejný.

„Zřejmě to funguje tak, že někdo odchytává exspirující domény s historií a vystavuje na nich boty či oblečení. Jako forma úhrady je požadována platba kartou předem. Peníze odejdou dle informací spotřebitelů na zahraniční účty, často rovnou v čínských juanech, zboží však nepřichází. Kontaktovat provozovatele nelze, protože web je anonymní, bez kontaktních údajů, jediným možným kontaktem bývá formulář na stránkách, ale na něj zpravidla nikdo nereaguje,“ uvedl již dříve Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce.

Důvěřuj, ale prověřuj

Jak takový obchod poznat? Zpravidla obsahuje nabídku značkového oblečení, bot či slunečních brýlí, které nabízí za zlomek běžné ceny. Zároveň však nelze dohledat žádné kontaktní údaje na provozovatele. Ty nahrazuje pouze anonymní kontaktní formulář pro odeslání zprávy, na kterou však nikdo nereaguje. Seznam podvodných e-shopů eviduje Česká obchodní inspekce. Chráněni jsou před nimi i uživatelé bezpečnostních produktů ESET.

„V ESETu usilujeme o komplexní ochranu uživatelů na internetu proti co největšímu počtu i typů hrozeb. Možnost využít data od ČOI jsme proto uvítali a v rekordně krátkém čase je integrovali do našich bezpečnostních produktů,“ říká Dvořák. „Již od loňského roku jsou proto uživatelé našich produktů při příchodu na tyto stránky upozorněni, že se jedná o nedůvěryhodné weby a měli by proto být ostražití,“ uzavírá technický ředitel české pobočky společnosti ESET.

Doporučení pro bezpečné nakupování na internetu:

1. Používejte oddělenou kartu pro nakupování na internetu s limitem pro platby.

2. Preferujte platby umožňující dvoufaktorové ověření transakce.

3. Nakupujte na důvěryhodných e-shopech – sledujte spotřebitelské recenze a hodnocení.

4. Využívejte bezpečnostní aplikace na počítači či mobilním zařízení, které k nákupu používáte.