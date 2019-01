Podmínkou je registrace na stránkách aplikace PARQUETRI.COM. Chceme dokázat firmám, že reklama a inzerce, tak jak jí známe teď, je zastaralá a drahá a potřebuje novou tvář. Firmy a podnikatelé již za ní na PARQUETRI.COM nebudou muset platit. Je to alternativa pro ty, kteří nemají budget na reklamu, marketing a inzerci a přitom chtějí prodávat svoje výrobky. Dále i pro ty, co chtějí šetřit peníze a zvýšit prodeje, nebo jen pro ty, co chtějí vyzkoušet něco nového" říká zakladatel a CEO aplikace Peter Mešo. "Myslím, že je hodně firem, co má zajímavý produkt, ale nemá finance na propagaci a proto zkrachuje. Sám jsem v minulosti řešil stejný problém, až jsem se nakonec rozhodl založit aplikaci, která pomůže firmám se zviditelnit zdarma.

Zaregistrovat se může každý podnikatel či firma, ať už prodáváte cokoliv

FOTO: Parquetri.com

Pro firmy a podnikatele, kteří se u nás zaregistrují uděláme všechno, jsou pro nás na prvním místě. Sám jsem studoval v USA a mé vlastní zkušenosti s péčí o zákazníka bych rád přenesl i do ČR. Vývoj aplikace trval dva a půl roku a za tu dobu jsme se svým týmem vymysleli velmi propracovaný systém, aby firmy nemusely za reklamu platit a přitom mohly zvyšovat prodeje.

Parquetri zvýší prodeje jak začínajícím, tak i zkušeným firmám a podnikatelům

FOTO: Parquetri.com

Uživatel, kterého bude zajímat určitý produkt, již nebude rušen inzercí, ale naopak se stane spolutvůrcem a šířitelem propagace a reklamy zaregistrovaných firem a podnikatelů. Je to velmi hravé, zábavné a tvůrčí řešení marketingu. Firmy tak budou moct prodávat výrobky nejen po celé ČR ale také po Evropě nebo i do USA." Ať už jste začínající, malá nebo větší firma či podnikatel, vyzkoušejte novou aplikaci PARQUETRI.COM. Registrace je jednoduchá, a nezabere vám více než pár minut. Registrace je možná zde.