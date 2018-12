Lidé je kupují kvůli jejich všestrannosti. Herní notebooky zvládají nejnovější hry, ale na rozdíl od herních konzolí se hodí i pro kancelářskou práci, editaci videa nebo grafiky a samozřejmě pohodlné brouzdání internetem. Ne však každý notebook, který se za herní vydává, herním skutečně je. My se dnes podíváme na ASUS TUF Gaming FX705GM, který můžete na Alza.cz najít mezi nejoblíbenějšími modely.

Velikost displeje je umocněna minimálními rámečky.

Hlavně nevypadat nudně

Ještě než nakoukneme pod kapotu, zaujme nás ASUS TUF Gaming FX705GM svým nezaměnitelně herním designem plným agresivních ostře řezaných rysů. Nevypadat nudně je pro herní notebook téměř povinnost, Asusu se však v tomto případě daří podpořit design i praktickými gamingovými vychytávkami. RGB podsvícená klávesnice má navíc udávanou životnost až 20 miliónů klávesových úhozů, což znamená, že by si měla hravě poradit i s náruživými pařany. Počítač vydrží i hrubější zacházení, což hráči ocení nejen ve chvíli, kdy se jim nebude hraní dařit a budou kolem sebe vzteky mlátit, ale také při přenášení svého počítače. Na první pohled upoutá velký 17,3" IPS displej, jehož velikost je ještě umocněna minimálními rámečky. Displej je přitom v běženém 15,6" šasi!

RGB podsvícená klávesnice má udávanou životnost až 20 miliónů klávesových úhozů.

Srdce bestie

Asus to s gamingem myslí opravdu vážně, důkazem budiž třeba čistě herní mobil, který nedávno uvedl na trh. Také v případě notebooku je třeba do minimálního prostoru vecpat co nejvíce výkonu. Jak si stojí notebook ze série TUF Gaming? Srdcem tohoto stroje je procesor nejnovější osmé generace - šestijádrový Intel® Core™ i7-8750H Coffee Lake s frekvencí 2,2 GHz a v Turbo modu až 4,1 GHz, což jsou na mobilní čip úctyhodné parametry. Operační paměti nabízí tento stroj 16 GB a je možné ji rozšířit až na 32 GB. Ale tím, co dělá herní počítač herním, je grafická karta. Zde máme jistotu jménem GeForce GTX 1060 6 GB od firmy NVIDIA, ta kromě pořádného výkonu podporuje i virtuální realitu, takže nezbývá než nasadit brýle a vydat se na cestu do nových světů.

Kromě pořádného výkonu podporuje i virtuální realitu.

Život je hra

Počítačové hry jsou dnes součástí našich životů a rozhodně se nejedná jenom o povrchní zábavu na pár volných chvil. Kdo to s hraním myslí vážně, potřebuje zařízení, které si poradí i s vysokými nároky nejnovějších her. ASUS TUF Gaming FX705GM můžeme bez obav doporučit. Kromě her vám určitě bude dělat radost i při sledování filmů, poslechu hudby nebo při kancelářské práci. Díky chlazení HyperCool s nezávislými ventilátory navíc nebudete řešit přehřívání. Tohoto krasavce i s předinstalovanými Windows 10 Home teď koupíte na Alza.cz za 36 990 Kč.