Sazka

Již 4 týdny se drží jackpot v Eurojackpotu na maximální hranici 90 miliónů eur. Tato výjimečná situace nastala poprvé za celou dobu jeho sedmileté existence. Začátkem roku 2018 Eurojackpot již této magické hranice dosáhl, ale vydržel pouze dva týdny. Stejně dlouho byl na maximu i na přelomu roku 2016 a 2017. Následně si pět výherců odneslo po 18 miliónech do Německa, Dánska a Nizozemska. Neznamená to však, že vyhrát nemůže i někdo z České republiky. V roce 2015 si totiž muž z Pardubického kraje odnesl 2,432 mld. Kč. Přihlásil se až po 26 dnech a pro své bohatství si do sídla Sazky přijel vlakem.

Co byste dělali s výhrou 2,322 miliardy?

FOTO: Sazka

Výše jackpotu v korunách je závislá na kurzovém přepočtu, a tak v pátek hrajeme o 2,322 miliardy. Jak byste s výhrou naložili vy? Za polovinu jackpotu si můžete pořídit plně vybavenou stíhačku gripen nebo si koupit řecký ostrov Atokos, který leží jen pár kilometrů od známých Lefkád. Spousta z nás sní o luxusním bydlení nebo cestování po celém světě. V loterii je možné vyhrát opravdu obrovské sumy, a proto Sazka nabízí pomoc finančních poradců.

Zkusíte si splnit své sny i vy? Losujeme tento pátek a šanci má každý.

18+. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!