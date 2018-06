Lomax.cz

Hliník platí za materiál, který oplývá vysokou pevností a dlouhou životností. Velmi dobře se to projevuje právě na dveřích, které jsou z něj vyrobené. „Hliníkové dveře je možné použít i do extrémně namáhaných prostor, jakými jsou například vchody do panelových či bytových domů,“ říká Lubomír Valenta ze společnosti Lomax. Ta je na českém trhu jedničkou ve výrobě garážových vrat, v loňském roce však do svého sortimentu zařadila i hliníkové dveře.

Díky promyšlené konstrukci a přerušení tzv. tepelných mostů oplývají dveře vyrobené z hliníku výbornými izolačními vlastnostmi, a to i v případě prosklení. Díky tomu tak snižují náklady na klimatizaci i topení. Významná je v tomto případě i zvuková izolace, jež je díky použití nejkvalitnějších materiálů na špičkové úrovni. Nedílnou součástí vchodových dveří jsou i bezpečnostní prvky.

V případě společnosti Lomax jsou hliníkové dveře standardně osazovány tříbodovým bezpečnostním zámkem, který je proti pokusům překonat dveře bez klíče maximálně odolný.

Vchodové dveře lze dokonale sladit s garážovými vraty a podtrhnout tak celkový vzhled domu.

