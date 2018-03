1. Kdy jít ven?

Obecně by mělo platit, že největší množství pylu ve vzduchu je v ranních hodinách teplých větrných dní, naopak nejnižší by mělo být, když je chladno a mokro. [1]

2. Udržujte alergeny venku

Ke všem exteriérovým dveřím dejte zevnitř i zvenku rohože a nezapomeňte je 2x týdně vyklepat. [2] Prach utírejte vždy od horní části pokoje po podlahu, vysávejte až nakonec. [3] Vyperte (alespoň na 60°C) ložní prádlo a závěsy. Žaluzie otřete hadříkem z mikrovlákna.[4] Nic nezkazíte ani zvlhčováním vzduchu.

3. Antihistaminika nemusí stačit

Když vdechnete spouštěče alergické reakce, Vaše tělo reaguje přehnaně tím, že vyprodukuje minimálně šest klíčových zánětlivých látek - histamin, prostaglandiny, cytokiny, tryptázu, PAF a leukotrieny.* Tyto látky pracují společně a spouštějí tzv. „alergickou kaskádu“, která je příčinou řetězce příznaků, jako je ucpaný nos, rýma a svědění a slzení očí. Jak už samotný název napovídá, antihistaminika blokují primárně jednu látku spouštějící příznaky ve Vašem těle (histamin). Avšak na trhu existuje i léčivý přípravek s názvem FLIXONASE, který pomáhá blokovat 6 klíčových spouštěčů alergické reakce, ne pouze 1.**. Více o způsobech léčby se dozvíte zde.

* Přesný počet mediátorů zánětu a působení není znám.

** Většina běžných volněprodejných léků proti alergii (takzvaných antihistaminik, tedy nejpoužívanějších léčivých přípravků na alergii na základě dat IMS Health Czech republic 2016-2017) bojuje primárně pouze s 1 látkou spouštející příznaky alergie, histaminem. FLIXONASE jich zvládne 6 = působí proti několika klíčovým zánětlivým mediátorům (histamin, prostaglandiny, leukotrieny, cytokiny, tryptáza a PAF). Přesný počet zánětlivých mediátorů a působení nejsou známy.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. FLIXONASE 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje flutikason-propionát.

V případě dotazů kontaktujte: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, email: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky hlaste na: ch.safety@gsk.com. Datum vypracování materiálu: 3/2018. CHCSK/CHFLX/0021/18

