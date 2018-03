Kvalitní ojeté auto v dobrém stavu a ještě k tomu zdarma s roční zárukou pro vybrané vozy, která platí po celé Evropské unii? V divokém prostředí českých autobazarů to zní jako pohádka, ale protože v Česku rozjel své aktivity EMIL FREY SELECT, stává se výše uvedené realitou.

V nabídce, která je přehledně zobrazena na www.emilfreyselect.cz, je přes 1500 ojetých vozů všech značek. Takže se zde nabízí třeba i ojetá Škoda Octavia, Škoda Fabia nebo ojetý Volkswagen Golf. Těžiště nabídky tvoří ojeté vozy od tří let stáří s nájezdem kolem 100 000 km. Do nabídky vozů s certifikací EMIL FREY SELECT se ale nemůže dostat automobil starší osmi let, nebo s nájezdem vyšším než 180 000 km. Samozřejmostí je 100% garance původu a servisní historie.

Není nic jednoduššího, než se osobně přesvědčit v novém Centru prodeje ojetých vozů EMIL FREY SELECT v pražských Vysočanech, kde je kromě moderního showroomu s desítkami vozů, zákazníkům k dispozici i profesionální servis a samozřejmě proškolený personál.