Podle průzkumů přitom pětina lyžařů vyráží na hory bez pojištění, i když je možné ho pořídit za pár korun. Se zlatou kartou Equa bank stojí pouhých 69 korun měsíčně a platí pro celou rodinu.

Cestovní pojištění od Equa bank je možné sjednat jak pro jednotlivce od 49 korun měsíčně, tak i výhodně pro celou rodinu od 69 korun. Pak už se můžete rozhodnout odjet na hory klidně na poslední chvíli. Pojištěna bude celá vaše rodina, a to až do výše 2,5 milionů korun. Na horách se potom může hodit i pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, které Equa bank kryje do 1 milionu korun.

„Pokud patříte mezi aktivnější sportovce, určitě se vyplatí připlatit si deset korun měsíčně za balíček Sport+, který kryje i rizikové sporty,“ říká Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa bank. Zranění, která vzniknou na lyžích, totiž většinou patří mezi ty vážnější a platit ošetření musí i ti, kteří mají tzv. modrou kartičku Evropského průkazu zdravotního pojištění. „Průměrné náklady na ošetření v zahraničí jsou až 20 000 korun. Pojištění se tedy rozhodně nevyplatí podceňovat,“ dodává Pavel.

Více na www.equabank.cz.