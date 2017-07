Ať už obdivujete rozeklaná pohoří, toužíte sjíždět kaňony, koupat se ve světoznámých travertinových jezírkách, objevovat zapadlá zákoutí, či naslouchat dávným příběhům velkolepé minulosti a nechat se rozmazlovat tradiční pohostinností místních, Turecko je tou pravou zemí.

FOTO: CK Firo-tour

Turci svou zemi milují a jsou na ní patřičně hrdí. Kdo by neznal Istanbul, kosmopolitní velkoměsto s voňavými bazary, které bývalo metropolí několika velkých říší. Určitě jste slyšeli o slavných mešitách, lahodné kávě, sladkém lokumu nebo neméně slavném Orient Expressu.

FOTO: CK Firo-tour

V Turecku si na své přijde opravdu každý, od milovníků individuální turistiky, až po vyznavače pohodové rodinné dovolené. A těžko byste hledali ideálnější místo pro dovolenou s dětmi, než je právě slavná Turecká riviéra.

FOTO: CK Firo-tour

Právě tady, na západním pobřeží Malé Asie, na území někdejší mytické Karie, najdete jeden ze sedmi divů světa, téměř dokonalou infrastrukturu hotelových resortů s krásnými plážemi a historickými městečky a k tomu skoro tisíc km lákavého pobřeží Egejského moře.

Tyrkysová barva společně s počtem slunečných dní v roce, spousta zábavy a výletních možností, v kombinaci s lahůdkami středomořské a orientální kuchyně jsou zárukou spokojené dovolené opravdu pro všechny věkové kategorie. Ty nejmenší jistě potěší možnost stát se na chvíli součástí dětského klubu Firáček, který ve vybraných hotelích připravil pro malé cestovatele dny plné smíchu, zajímavých her, dobrodružných aktivit a nových zážitků.

A zatímco se děti baví a užívají letních radovánek pod dozorem zkušených animátorů, mohou se dospělí věnovat sami sobě, relaxovat u bazénu s časopisem a drinkem, nasávat atmosféru pohodového resortu, či plánovat výlety po okolních památkách.

FOTO: CK Firo-tour

Zkuste vyrazit na výlet třeba do Bodrumu, starověkého města Halikarnassos, kde stával právě jeden ze sedmi divů světa, hrobka krále Mausóla, můžete zde navštívit i Petronium, rozlehlý křižácký hrad Sv. Petra, v jehož útrobách Vás překvapí moderní Muzeum podmořské archeologie. Děti ocení skvělou zmrzlinu a repliky pirátských lodí, zakotvených v malebném přístavu.

FOTO: CK Firo-tour

Ale ať už se vypravíte ze svého hotelu kamkoliv, všude na Vás bude číhat spousta nástrah v podobě voňavých dobrůtek a sladkostí, koneckonců, kdo by neznal turecký med. Nejenom děti, ale i dospělé jistě zaujme fakt, že ve městě Patara se na narodil a působil Sv. Mikuláš, patron jednoho z našich nejoblíbenějších zimních svátků. A takovéto zajímavosti budete potkávat v Turecku opravdu na každém kroku.

Gurmánům Turecko netřeba představovat, turecká kuchyně je fascinující směsicí balkánské, orientální, arabské a středomořské kuchyně, s vyhlášenými specialitami a nepřekonatelnými zákusky. Kvalita pokrmů a pestrost nabídky v přímořských destinacích je vyhlášená a právem i naši turisté považují tureckou variantu all inclusive za tu nejlepší.

FOTO: CK Firo-tour

Nevěříte? Vyzkoušejte! Oslaďte život sobě i svým blízkým a dopřejte si rodinný výlet do země 1001 pohádek, sultánů, princezen a třeba také skvělého čaje. A co dodat na závěr? Nabídka oblíbených hotelů nikdy nebyla pestřejší, a co rozhodně není zanedbatelné - i cenově výhodnější.

Türkiye'ye hoşgeldiniz. Vítejte v Turecku.