1. Design vypínačů si vyzkoušejte na vaší zdi

Vypínače by měly citlivě doplňovat celkový vzhled interiéru. „Při výběru vypínačů chtějte široký výběr rámečků a krytů, které pak lze lépe kombinovat s nábytkem a stylem bytu,“ poradil Miroslav Herold ze společnosti OBZOR, českého výrobce moderních vypínačů. Do jednoduché aplikace na webu domovnivypinace.cz nahrajete fotku vašeho pokoje a vizuálně vyzkoušíte, která řada vypínačů se k vám domů hodí nejvíce. Do prodejny nebo na eshop už tak půjdete s jasnou představou.

Vypínač Retro kolekce bílá keramika

FOTO: OBZOR.cz

Vypínače řady Decente jsou vhodné do moderních prostor s důrazem na čisté linie a přírodní materiály (dřevo, kov, sklo). Řada Retro je inspirovaná baťovskou érou a tvoří unikátní designový doplněk jak do bytů ve stylu vintage, tak do moderních loftů. Pokud chcete klasické řešení, pak sáhněte po populární řadě Elegant.

Video

Vyzkoušejte stylové vypínače online přímo na zdi vašeho interiéru na www.domovnivypinace.cz

2. Zásuvky s clonkami mohou zachránit život

Vypínače a zásuvky by měly splňovat i bezpečnostní kritéria. Pokud máte malé děti, je vhodné mít zabezpečené zásuvky s dětskou pojistkou v podobě clonek na otvorech v zásuvce. Zásuvky s pojistkou stojí nic v porovnání s cenou lidského života! Na terasách a ve vlhkých sklepech si pro změnu pohlídejte voděodolnost vypínačů a zásuvek s krytím IP 44.

Vypínače Decente kolekce dřevo dub

FOTO: OBZOR.cz

3. Odborná pomoc a doplňky

V případě elektroinstalací se vždy poraďte s odborníkem. Na stránkách firmy OBZOR najdete bezplatnou online poradnu, kde vám odborníci poradí s výběrem vypínačů a zásuvek. „Elektroinstalace se vyplatí řešit globálně. K vypínačům rovnou slaďte i televizní a datové zásuvky, stmívače, termostaty a další praktické ovladače,“ poradil Miroslav Herold ze společnosti OBZOR.

Vypínače Retro kolekce dřevo

FOTO: OBZOR.cz