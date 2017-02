Špičkový servis a dostupnost podpory je klíčovým aspektem při výběru spolehlivého EET dodavatele. „Zásadní jsou věci jako nonstop podpora, vzdálená správa, zálohování, bezpečnost a třeba i schopnost mít v terénu více jak 200 techniků,“ říká Luboš Lukasík, jednatel eKasa. Jde o službu od O2, která v první vlně získala důvěru nejvíce zákazníků - přes 10 tisíc.

„eKasa mi zjednodušila život. Abych znal aktuální výši tržeb, nemusím chodit fyzicky do restaurace jako dříve. Stačí, když se připojím do O2 eKanceláře a hned vidím, co se v podniku děje. Navíc máme eKasu propojenou s účetním programem. Platební terminál na karty mi šetří peníze. Poplatek za transakci je poloviční (0,99%), než u banky před tím. Jednoduše řešeno, s přihlédnutím k počáteční investici 4995 Kč je eKasa skvělá a bohatě mi dostačuje,“ říká Dan Baran, z liberecké restaurace Ztráty a Nálezy.



V druhé vlně startující 1. března nabídne eKasa další služby. Půjde zejména o nové zdroje příjmů. Podnikatelé budou moci jednoduše přijímat stravenky, přibude propojení na loterijní terminály. Pokud se tedy například večerka rozhodne, že chce přijímat sázky, nemusí kupovat další terminál. Stačí mít eKasu a začít využívat nové funkce.



Už dnes nabízí eKasa speciální moduly pro různé živnosti. Jde například o rezervační systém pro penziony napojený na booking.com, či automatické propojení na nejběžnější účetní programy jako jsou Money, Helios a Pohoda. Jedinečná je i vzdálená správa. Technik na callcentru se může do vaší pokladny, po vašem schválení, připojit na dálku a vykonat požadovaný servisní zásah.

Přijde vystřízlivění

Na českém trhu EET rostou provozovatelé jako houby po dešti. Opakuje se stejná situace, jako v Chorvatsku. Tam svá řešení nabízelo přes 300 dodavatelů. Mnoho z nich lákalo zákazníky na bezkonkurenční nabídku „zdarma“. Nicméně po jednom roce přišlo obrovské vystřízlivění. Přes 200 dodavatelů přestalo fungovat a ti co měli nabídku zdarma, zdražili. Dokonce existují i případy obchodníků, kteří svoji pokladnu museli až 3x měnit. Přežili jen ti největší dodavatelé s velkým servisním zázemím.

„Na začátku EET v Chorvatsku bylo 320 různých providerů. Dnes jich je méně než 100. Pro mnoho dodavatelů bylo velmi těžké udržet kvalitu služby jako bezpečnost a zálohování. Často se stávalo, že když se obchodníkovi rozbilo jeho HW zařízení, dostal se do obrovských potíží. U free služeb neměl žádnou zálohu dat, kvalitní zákaznická podpora často nefungovala. Ve výsledku museli přejít k většímu a stabilnějšímu poskytovateli a začít znovu. Týkalo se to desítek tisíc podnikatelů.“ říká Hrvoje Somun, který působil v Chorvatsku jako výkonný ředitel APIS IT. Jedná se o chorvatskou obdobu české Státní pokladny. Má tam na starosti provoz různých státních agend, mimo jiné EET.



Provozovatelé si to zatím málo uvědomují, ale naprosto klíčová je pro EET pokladnu bezpečnost. „Naše eKasa využívá nejmodernější a nejodolnější kryptografické řešení speciálně vyvinuté pro mobilní zařízení. Vzniklo ve spolupráci s českou společností TeskaLabs, která operuje po celém světě. Pokud uživatel dodržuje základní bezpečnostní pravidla typu nepsat heslo na papírek pod kasu, nikdo se mu do kasy nenabourá,“ dodává Lukasík.



• Provoz zdarma při platbách kartou

• Online přehled o tržbách odkudkoli

• Špičková zákaznická podpora

• Propojení s účetními programy

• Automatické zálohování

• Vysoká úroveň zabezpečení