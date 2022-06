Pohledem Thomase Kulidakise: Lipavského floskulí se nenajíme, mír také nepřinesou

Pan ministr se s faktem, že se žije ekonomicky mnohým stále hůře, a to jsem uvedl jen pár příkladů, nemluvil jsem o cenách potravin, vyrovnává oslím můstkem. Za prvé, může za to ruský prezident Putin a za druhé, může za to Putin a nesmíme podle Lipavského zapomínat na chyby vlády minulé, Babišovy. Zde je jasný protimluv, který přitom přiznává, že inflace a zdražování začaly už předtím. Následně tedy alespoň přichází přiznání, že lépe nebude, a naděje, že to společně zvládneme. A kdy? Nabízí se otázka.

Do ní patří i prozkoumání možnosti, zda by se přece jen neměla dostat ke slovu diplomacie. Ministr Lipavský si to nemyslí, protože podle něj sedět s Ruskem u stolu a jednat s ním je kontakt s lidojedem. Evidentně si to ale nemyslí představitelé zemí, které mají mnoho co říci co do své moci i vlivu. Například Francie, Izrael, Turecko, Itálie, komunikační linky udržuje i Německo. Dokonce i USA se bojí přílišné eskalace, přímé války NATO s Ruskem, poslední etuda jsou tanečky nejen kolem salvových raketometů.