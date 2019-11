Očima Saši Mitrofanova: TsarDance jde do dalšího kola

Mírně nejisté je vystupování další dvojice. Původně tančil Jiří Pospíšil sám se sebou, ale blíží se změna, kdy ho má vystřídat Markéta Pekarová Adamová, nebo Tomáš Czernin. Jenže ani to není stoprocentní. Povídá se, že by nakonec úspěšnější ze zmíněné dvojice mohl(a) vyběhnout na parket spolu s nějakým Rakušanem.

Nakloněně to však vypadá s Janem Hamáčkem a Romanem Onderkou. Publikum jim sice odpustilo katastrofický výsledek jejich úvodního čísla Já s Babišem nepojedu, s ním do vlády nepůjdu, ale od té chvíle jako by ztratili elán a rozhodně se v jejich případě nedá mluvit o vystretom chrbáte. Mají před sebou poslední šanci, jinak se mohou odebrat mezi přípravku, kde usilovně makají další páry, jimž diváci zatím vstup do příští soutěže nepřejí.