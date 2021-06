Očima Saši Mitrofanova: Příkop se nezasype. Bude jen kdo s koho

Názor, že demokraté se mají vnucovat voličům nedemokratů, aby je přemluvili, že jsou pro ně lepší volbou než Babiš, Filip, Okamura či Šlachta, je dost rozšířený. Ale mám za to, že by to byla ztráta času a energie. Jde o dva různé světy, které se nepřekrývají.

Demokraticky zaměření voliči se nestanou vyznavači pevné ruky a nacionalistických bludů stejně jako ti na opačné straně nezačnou najednou vyznávat svobodu a lidská práva pro všechny. Ani v jednom případě to neodpovídá zájmům dotyčných. Jedni spojují svou budoucnost a budoucnost svých potomků se svobodným světem, druzí naopak s co největším uzavřením do co nejmenší lokální skořápky, protože se světa v jeho svobodných projevech bojí. Sociální a mentální rozdělení společnosti, které zrálo dlouhá desetiletí, se nemůže zásadně změnit. Příkop se nezasype. Oběma táborům politiků půjde spíše o to, dostat v té své skupině k volebním urnám co nejvíce potenciálních podporovatelů.