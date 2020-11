Očima Saši Mitrofanova: Nejen covidem ohrožena jest země

Bezpečnostní složky státu vládě vzkazují, že musí vyřadit z tendru Rusko a Čínu. Premiér Andrej Babiš to ale udělat odmítl a řekl to veřejně. „Můžeme jednoznačně konstatovat, že ruské a čínské zpravodajské služby jsou u nás nejaktivnější,“ uvádí přitom BIS ve své nedávno zveřejněné výroční zprávě za rok 2019.

Tajná služba zároveň v obecné rovině popisuje, co by se stalo, kdyby podobnou zakázku získal jeden z nepřátelských států: „Nejvýraznějším rizikem, které bylo společné všem monitorovaným případům, byla možná účast problematických subjektů majících schopnost i motivaci zneužít svého postavení v projektu k dosažení vlastních partikulárních zájmů nebo uskutečnění cílů třetí strany, např. cizí moci, a to v rozporu se zájmy ČR.