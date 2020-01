Očima Saši Mitrofanova: Good bye, Letná!

Možná jsem to přeslechl, i když jsem se snažil sledovat sjezdové dění pozorně, ale nevím, že by někdo byť slovem zmínil mohutné demonstrace občanů na pražské Letné a po celé zemi, na kterých zazněla výzva k opozičním stranám, aby společně vytáhli do boje proti Babišovi. Dá však rozum, že se solidní strana, jakou jistě budou lidovci pod Jurečkou, nebude spojovat s nějakým davem.

KDU-ČSL ale s přehlížením přání demonstrantů nebyla sama. O dvou předcházejících víkendech rokovali Piráti a ODS. Že by alespoň na jednom ze shromáždění stála někomu za to debata, co s obrovskou silou, která doslova ležela na ulici a která by dokázala při troše chuti a umu dělat divy, to se říci nedalo. Všechny tři opoziční partaje se zahleděly do sebe a do svých světlých zítřků. Jenže ve skutečnosti je na konci této cesty může čekat to, čemu říkají Slováci figa borová.