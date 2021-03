KOMENTÁŘ: Regeneron je tu. Dopadne jako ivermektin? - Zdeněk Porybný

Nádhera, řeklo by se, teď se konečně uleví nemocnicím, protože rizikoví pacienti se po infuzi těchto drahých moderních léků budou uzdravovat doma. Jenomže to bychom nežili v tom našem malém Absurdistánu. Hrozí totiž, že českými experty někdy před měsícem od stolu stanovená kritéria pro podávání těchto léků splní jen málokdo a tisíce dávek budou ležet ladem v nemocničních lékárnách, zatímco venku budou zbytečně umírat lidé.

Bohužel, není to šíření poplašné zprávy, ale hrubý popis dosavadních zkušeností s nasazováním bamlanivimabu. Ty jsou varovné. Ukazuje se, že jen málo nemocných projde evidentně příliš přísným sítem kritérií. Ti ostatní šanci zbavit se nákazy ještě předtím, než skončí na ventilátoru, nebo v rakvi, prostě nedostanou.

„Podmínky použití přípravku jsou výsledkem diskuse předních českých odborníků, kteří se jednomyslně shodli na finální podobě indikačních kritérií,“ reagoval na dotaz Práva proč jsou české podmínky tak přísné, šéf klinické skupiny ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Co takhle je zmírnit, napadne skoro každého. Chyba! „Nemáme možnost z kritérií vybočovat,“ posteskl si vedoucí lékárník FN Motol Petr Horák.

Přitom kdyby si ti „přední čeští odborníci“ pozorně přečetli stanovisko amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je v tomto oboru hlavní autoritou, tak rezolutní by nebyli. Ten totiž umožnil americkým nemocnicím roztáhnout záchrannou síť mnohem šířeji než Černého experti.

FDA především doporučuje podávat monoklonální protilátky nemocným nad 65 let bez dalších přidružených nemocí (u nás musí mít pacient bez ohledu na věk nějaké vážné přidružené onemocnění), dále těm s mírnějším stupněm obezity než „morbidním“, jako u nás, a také všem pacientům s cukrovkou bez ohledu na její typ (u nás jen pro ty s prvním typem). Proč by se to nedalo s přihlédnutím k poznatkům z praxe změnit?