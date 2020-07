KOMENTÁŘ: Koronavirus, peníze, moc a vliv v Bruselu – Thomas Kulidakis

Poláci s Maďary tvrdí, že peníze dostanou, ať už si ostatní myslí o vládě práva a stavu právního státu v Maďarsku a Polsku co chtějí. Ostatní ale podobný názor zcela nesdílejí a švédský premiér rovnou tvrdí, že naopak kroky proti právnímu státu čerpání peněz znemožní.

Za vše může nepříliš jasná formulace, podle níž mohou členské státy o uvolnění peněz pro určitou zemi rozhodnout kvalifikovanou většinou, pokud bude podezření z kroků proti právnímu státu. Tady je důležité zmínit, proč jsou právní stát a nezávislé rozhodování v Evropské unii důležité. Platí svobodný pohyb osob, zboží, kapitálu a nikdo by asi nechtěl žít v nejistotě, zda o jeho věci rozhoduje soudce nezávislý na politické objednávce a příslušnosti, či nikoliv.

Kromě nejasné formulace o právním státu je nejistot více. Příští rozpočet Evropské unie musí schválit Evropský parlament. Dobrozdání musí dát i vůči fondu obnovy, stejně jako některé parlamenty národní. Pokud si někde dají ctihodní zákonodárci na čas, vše se může pozdržet. Sem tam se dohody blokují z vnitropolitických důvodů, nehledě na prospěch všech. Předvedl to například belgický region Valonsko v případě obchodní dohody celé unie s Kanadou.

Evropskému parlamentu může být líto, že výsledná suma unijního rozpočtu je nižší než jeho návrh, tudíž bude méně peněz k dávání na odiv voličům. Už teď se někteří vlivní poslanci dávají slyšet, co vše chtějí, v čele s Guy Verhofstadtem, který jako bod první dal opět právní stát a přidal i požadavek kontroly peněz Evropským parlamentem. Velká otázka je také splácení budoucí půjčky, která představuje víc než půlku fondu obnovy. Splácet se má do roku 2058, takže se máme na co těšit v celé Evropské unii.