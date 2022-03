KOMENTÁŘ: Impotence Západu – Alexander Tomský

Tragickým představitelem tohoto postoje se stal americký prezident Biden, ačkoli byl dobře informován o chystaném útoku nějaké dva měsíce předem, jednoduše kapituloval. Známý historik Niall Ferguson si v této souvislosti připomněl Dostojevského román Idiot. „Biden po nástupu do Bílého domu okamžitě snížil dodávky zbraní Ukrajincům, zrušil sankce proti ropovodu Nord Stream2 a naznačil Rusům, že nebude Ukrajinu vojensky bránit. Pohrozil sice Putinovi hospodářskými sankcemi, ty ovšem jak víme, žádné diktátory od svého záměru nikdy neodradí”, zemi sice ožebračí, ale tyranii utuží (viz Írán).

Nevím, možná by bylo k odrazení agresora stačilo poslat pár amerických divizí do Kyjeva. Trapné jsou ve výsledku i sankce, jimiž Biden hrozil. Politici a komentátoři se vychloubají sjednocením západního odporu a užívají oblíbenou nadsázku „bezprecedentní”, jenomže dočasně zkonfiskované paláce, konta a jachty ruských oligarchů na Západě ani odchod západních firem (IKEA, McDonald, KFC) na válku mít dopad nebudou. A proklamované tvrdé sankce jsou ve skutečnosti neúplné, jen polovina z ruských valutových rezerv 640 miliard dolarů se zmrazila a zablokované bankovní transakce (SWIFT) se týkají pouze sedmi bank. Rusko má ovšem zadní vrátka v Číně.

Evropa se stala závislou na ruském plynu a Německo by se bez něho (55 procent) a uhlí (26 procent) i ropy (24 procent) podle německého zeleného ministra Roberta Habecka na místě zhroutilo. Kam se tedy poděla evropská solidarita, kterou jak vidno ani EU nereprezentuje, vždyť by se všichni mohli o potíže z embarg solidárně podělit, místo aby financovali válku 700 miliony dolarů denně. Vysoká cena ropy hraje Putinovi do karet, příjmy z exportu mu ve skutečnosti rapidně rostou. Jedině západní totální embargo na import a export z a do Ruska by zvýšilo náklady na devastaci Ukrajiny a možná odradilo Putina od další války v Evropě.