KOMENTÁŘ: Francie na pokraji nervového zhroucení – Alexander Tomský

Tak jako Marine le Pen a její strana Front Nacional přejmenovaná na „Národní manifestaci” (Rassemblement national), i on už více než dvě desetiletí kritizuje ukrývanou neochotu vlád příliv muslimů zastavit, úřady ročně evidují okolo 100 000 nelegálních migrantů, zejména z Maroka a Tuniska, a ačkoli jim Francie uděluje kvóty na legální přistěhovalce, jejich vlády odmítají přijímat neúspěšné žadatele.

Dnes už si většina Francouzů, a to včetně mnoha socialistů i postkomunistické levice (Jean-Luc Melenchon) uvědomuje, že stát svůj zápas o inkluzi muslimů nadobro prohrává, vždyť po celá léta týden co týden arabská mládež beztrestně devastuje kostely a židovské hřbitovy (synagogy jsou pod policejní ochranou), napadá i policejní stanice, tisíce škol ustupuje islamismu pod tlakem místní arabské menšiny a leckde i většiny. A tak se hroutí disciplína ve školách. V říjnu dokonce v pařížské dobré čtvrti zmlátil před celou třídou výrostek učitelku matematiky a ve Francii to byl už druhý případ.