Alexandr Mitrofanov

Prezidentská rezidence v Lánech je za Miloše Zemana dějištěm divokých kousků. Jednou tam spiklenci z vítězné strany po vyhraných volbách probírali, jak svrhnout svého předsedu a uchopit vládu do prezidentových rukou. Čerstvě se tam odehrál spektákl s lidovým názvem Ústava v hajzlu; v rolích Miloš Zeman, Andrej Babiš a Jan Hamáček.

Vyjádření, výroků, keců a blábolů o tom, co hlava státu podle Ústavy dělat má nebo nemá, už zaznělo víc než dost. Včetně decibelů ze Zemanových úst. Jediný relevantní názor může mít a má předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: Zemanova nečinnost není v souladu s ústavním pořádkem zde.

Znamená to, že prezident republiky páchá zlo v jedné z nejvážnějších podob. Vždyť takové chování podrývá základní důvěru občanů v Ústavu a pořádek a navozuje dojem, že zvolený politik může kašlat na všechny zákony a pravidla a svévolně jednat jako autoritář až diktátor.

Kdo může zastavit a zvrátit tento nastolovaný kurz na vládu jednoho muže podle Putinova vzoru? Podle Ústavy premiér nebo zákonodárci. Premiér může – a ústavní právníci míní, že už to udělat měl – podat kompetenční žalobu na prezidenta, který se zhlédl v diktátorech. Zákonodárci na něj mohou podat stížnost, která by po projednání Ústavním soudem mohla skončit odebráním prezidentského úřadu. Toto všechno český ústavní pořádek zná.

Co neznal, když byl utvářen, je současná kvalita politických představitelů, na jejichž bedrech leží odpovědnost za zastavení diktátorského trendu. Čest těm senátorům, kteří zpracovali ústavní stížnost na Zemana za mnohočetné porušení Ústavy. Hanba a opovržení těm zákonodárcům z obou komor, kteří buď říkají „Já nic, já senátor (poslanec)“, nebo rovnou hlásí, že by chtěli víc takových prezidentů.

Hanba a opovržení samozřejmě jen od demokratů. Druhá strana naopak zatleská. Už je na čase přestat se zamlčováním faktu, že země je rozdělena právě podle této dělicí čáry. Premiér slabý jako čajíček něco blábolí o svých vyjednávacích schopnostech, které není ovšem schopen ukázat v Bruselu ani v Lánech. Zemana si nechce za žádnou cenu pohněvat, protože kdo jiný by ho případně omilostnil, kdyby byl jednou odsouzen?

Hamáček vedle Babiše působil po lánské schůzce málem jako rek. Pořád tvrdil, že ví, co udělá, jen to nepoví. Že to poví svému předsednictvu, až ho svolá. Ale jsou dovolené, tak ho svolá až někdy za deset dní… Tragikomedie.

Jako spráskaní psi odešli dnes z Lán premiér a první vicepremiér této země. Poděkování za úžasnou podívanou patří voličům Miloše Zemana, Andreje Babiše a Jana Hamáčka.