Alexandr Mitrofanov

Nad ránem, po čtvrté hodině, skončil maraton sněmovní debaty o vyslovení nedůvěry vládě. V závěrečných hodinách působili mnozí řečníci dojmem, že zapomněli, proč tady jsou. Řešilo se všechno možné, jen ne ta nedůvěra. Vypadalo to, že se z nich stali „rukojmé“ vlastní touhy veřejně promluvit (originální výraz byl vypůjčen z řeči trikolórové poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové).

Přiznám se, že po sedmnáctihodinovém sledování tohoto karnevalu často podivných bytostí mám chuť napsat trochu volnější povídání. Budeme dnes mít jazykový koutek! Středem naší pozornosti budou postupně dvě slova. Pak se pokusíme najít příklady ze života.

První slovo je ťuňťa. Wikislovník praví: „Význam: nešikovný či velmi nesmělý jedinec, hlupák. Synonyma: nemehlo, ťululum, hlupáček, ťula, ňouma.“ Ťuňťové, ťululumové a ňoumové se vyskytují v různých sférách našeho života. Tak například… Mně ale po sedmnácti hodinách s našimi politiky nic jiného do hlavy neleze. Moc se omlouvám.

Budu vám tedy vyprávět, jak předseda ČSSD Jan Hamáček odvolával, co odvolal, a sliboval, co slíbil. Více o tom zde. Dnes má Hamáček odjet za prezidentem Milošem Zemanem, aby na něj udělal psí oči a poprosil ho, ať udělá výjimku a zachová se tak, jak mu Ústava přikazuje.

Když to prezident odmítne, vyhlásí mu ČSSD mimořádné zasedání předsednictva! Budou sedět tak dlouho, až je začnou brnět zadky! Co by jeden neudělal pro ústavnost! No vida, ona je to ilustrace k ťuňťovi. Tak můžeme přejít k dalšímu slovu.

To je „fízl“. Opět Wikislovník: „Význam: (v obecném jazyce, zhruběle) příslušník tajné policie; (hanlivě) osoba, která udává jiné osoby. Synonyma: (argot) fizule, čadil, krysa, šakal, (neutrálně) detektiv, tajný; udavač, donašeč, konfident.“ Teď jsem si poškrábal hlavu. Chce to příklady, ale po bezesné noci se mi nic jiného než tváře sněmovních řečníků ne a ne vybavit.

Hodně dlouho kupříkladu mluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. To je ten, o kterém se pojednává zde. V odkazu jsou popsány jeho aktivity, které přispěly ke zvýšení péče o výši platu jedné doktorky. A když je to lékařka, znamená to, že se tím pozvedla úroveň péče ve zdravotnictví. Nesedí? To tak. Ještě mi povyprávějte, že lumík není hmyz.

Pak byla k nepřehlédnutí ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prohlásila, že nepřišla ohýbat právo, ale přišla justici posílit. Hned předvedla jak. Byl to výlet do světa ruských poměrů: „Ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuji z telefonních odposlechů.“ zde.

Ach jo, ta nevyspalost. Zapomněl jsem uvést příklady ke slovu „fízl“. Nebo ne?