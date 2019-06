Václav Klaus ml.

Právo shromažďovací je základní ústavní právo (a v listopadu 1989 jsme se o něj dost zasazovali) a naprosto respektuji vůli každého občana veřejně se shromáždit a protestovat proti něčemu nebo naopak něco podporovat.

Pokud jde o vládu a osobu premiéra – demonstrace vůle pěti milionů lidí (ve volbách 2017 hlasovalo něco přes pět milionů občanů) se uskuteční ve středu od 10:30 v Poslanecké sněmovně. Můžete sledovat, zda vás vaši zástupci správně reprezentují (pokud jste byli volit) a hlasují tak, jak si přejete – nebo jinak.

K demonstracím si dovolím jen pár poznámek. Zaprvé se na nich (je tam hodně lidí) snaží ukázat kdejaký politik. Politici řady subjektů, které následně spolu svedou bratrovražedný boj o středového liberálního voliče. Zkrátka, že přetavit negativní emoci – „tohle nechceme“ v něco pozitivního „tohle chceme“ – nebude úplně jednoduché.

Zadruhé se moc nepíše o tom, že někteří lidé, kteří nepodporují Babišovu sociálně-demokratickou vládu, nedemonstrují. Třeba já. Nejde ani tak o to, že by mě tam vystoupit patrně nenechali. Spíš mi jednak přijde dostatečné, když svůj postoj projevím v hlasování o důvěře vládě. Především pak s řadou vystupujících dárečků bych se styděl vylézt na pódium, babiš-nebabiš. Některé politické síly považuji za daleko nebezpečnější než dodělávající Babišovu vládu.

A pak, a o tom je dnešní sloupek – řada lidí by tam měla trochu zaprotestovat i sama proti sobě. Snažit se vyhonit politické body na vlně reálné nespokojenosti nemalé části společnosti – to by leckterým šlo. Bude to v televizi. Stojí to málo úsilí i práce. Pak je však ještě reálný každodenní život a tam to s tím zásadovým „antibabišovstvím“ už u leckterých není tak slavné.

Nemám ani tak na mysli některé sociální demokraty na demonstracích, kteří pak budou (nebo jejich předáci) hlasovat pro vládu. Ale premiér má spojence u spousty zákonů, tedy u svého vládnutí. V úterý dotační zákon o nové agentuře, která sport převedla z ministerstva školství do agentury kontrolované premiérem – hlasování rozhodli lidovci.

V „evropských“ zákonech radostně podporuje premiéra Kalousek a Piráti, a zajistí tak většinu, když vypadnou komunisté. Jako ministr financí prosadil Kalousek přimíchávání řepky do benzínu a zajistil tak pro společnosti pěstující řepku miliardové zisky. Já jsem protestoval s lidmi ze Šumavy proti novému ekologickému zákonu a na Kvildě přišly desítky lidí na seminář a řada starostů.

Zákon ministru Brabcovi (někteří socialisté nebyli pro) pomohli prosadit TOP09, kteří dokonce s aktivisty demonstrovali u sněmovny. A tak bych mohl pokračovat.

Řada lidí si proto mohla opravdu včera trochu zademonstrovat i sama proti sobě.

Hezký týden.