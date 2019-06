Alexandr Mitrofanov

Dnes se opozice ve Sněmovně dohodla, že vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry vládě zde.

Opozice má dost poslanců, aby bylo toto hlasování zařazeno na program jednání. Nemá dost poslanců, aby vládu tímto ústavně stanoveným způsobem svrhla. Ale chce dát najevo svým voličům, a také lidem, kteří v minulých týdnech zaplňovali náměstí českých, moravských a slezských měst a obcí, že je v odporu k vládě vedené trestně stíhaným, podezřelým ze střetu zájmů Andrejem Babišem s nimi zajedno.

Reakce oslavence, kvůli němuž se pořádají všechny tyto hromadné a méně hromadné akce, je permanentně známá: Nikdy neodstoupím! Formálně vzato ho k vyslyšení požadavků demonstrantů a sněmovní opozice nic netlačí. Menšinová vláda dál pracuje, komunisté jí dál vyslovují podporu.

Navíc i kdyby nějakým řízením osudu padla, bude Babiš pevný v kramflecích. Miloš Zeman již jednou zapojil svou hůl do politických procesů, teď by ji mohl zapřít do Babišových zad a udržet ho v čele kabinetu. Už dávno oznámil, že to přesně takto udělá, a myslel to upřímně.

Opozice, která chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, proto apeluje na svědomí ČSSD. Zároveň proběhl ve vládě neobvyklý pohyb. Pokud se díky hlasům poslanců hnutí ANO dostane do Rady ČTK Michal Semín, mohlo by to znamenat konec vládní koalice, připustil včera šéf ČSSD Jan Hamáček zde. Dotyčného, který by se mohl stát koaličním kamenem úrazu, charakterizuje rozhovor zde.

Je nabíledni, že člověka s těmito názory by nemohla strana, která se hlásí k sociálnědemokratickým hodnotám, schválit jako člena rady veřejnoprávní tiskové agentury. Také lze stěží předpokládat, že by někdo z poslanců ČSSD pro Semína v předchozí fázi hlasoval. Pokud samozřejmě někoho nenapadlo, že by se kandidát mohl líbit Nočním vlkům. Ale to se prokázat nedá, hlasování je tajné.

O tuto zásadu hlasování se opřel i Babiš, který prohlásil, že Semína nevolil nikdo z ANO. Místopředsedkyně soc. dem. a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová však podotkla, že ač je volba tajná, jednoduchým propočtem hlasů lze dospět k tomu, kdo jak volil. Jako že Babiš může blbnout hlavu svým voličům, ale socani jsou chytří. A pokud bude Semín zvolen, jdou z vlády.

Hlasování o Radě ČTK tak ukáže, jestli přeroste pohyb v koalici v bouři, která ji zničí, anebo zda to bude jen bouře ve sklenici vody. Pikantní situace by nastala v případě, kdyby Semín zvolen byl, ale ANO by zuřivě odmítalo, že to se stalo díky hlasům jeho poslanců. Co by udělala ČSSD?