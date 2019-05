Thomas Kulidakis

Členským státům, Evropské komisi a Evropskému parlamentu trvalo rozhodnutí o maximální ceně hovoru do zahraničí necelé dva roky. Výsledek jejich snažení je vítaná změna, která pomůže nám, spotřebitelům. Co se týká operátorů, dle jejich vyjádření jim to také žíly nijak netrhá. Hysterie, která se strhla kolem zrušení roamingových příplatků v roce 2017, se v českých luzích a hájích tentokrát nekoná.

Obzvláště chvályhodné je, že nařízení vstoupilo v platnost už dnes, tedy v polovině května. Blíží se dovolenková sezóna a mnoho z nás si bude potřebovat vybavit například ubytování v klasických turistických rájích na jihu Evropy. Teď už odpadá dlouhé přemýšlení, jak do zahraničí zavolat, a zároveň se vyhnout návalu zlosti či lítosti při pohledu na telefonní účet.

Výhodné to je také vzhledem k volnému pohybu osob, díky němuž lidé mohou studovat i pracovat v zahraničí. Jejich blízcí jim budou moci volat, kdy se jim zlíbí. Z hlediska praktického je to ale spíše symbolická úprava. V době rozšíření mobilního internetu si stejně čím dál více lidí zvyklo na různé videohovory přes Viber, Skype, Facebook nebo třeba WhatsApp.

Obecně ale platí, že alespoň skončilo polovičaté řešení, o kterém jsem psal už v roce 2017 zde.

Před evropskými volbami je dobré zjistit, že Evropská unie má své výhody. Je potřeba si jich vážit, abychom si jejich cenu nemuseli uvědomit až ve chvíli, kdy o ně přijdeme. To si ostatně uvědomují i politické strany a hnutí, které ještě nedávno chtěly z Evropské unie vystupovat nebo ji alespoň rozvolňovat. Teď už o vystoupení nikdo nemluví. Maximálně tak o nutné reformě. A to je dobře. Je totiž lepší stavbu opravovat, než ji přímo bourat. Bez reforem a aktuálního přizpůsobení vývoji totiž nadchází stagnace.