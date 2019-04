Alexandr Mitrofanov

Když tyto řádky píšu, mám puštěný přenos mimořádné schůze Sněmovny svolané opozicí. Zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN jsou znepokojeni fakty včetně zprávy NKÚ, která jim dokládají krátkozrakou politiku Babišovy vlády.

Premiér a drtivá většina ministrů ve Sněmovně chybějí. Samozřejmě má každý připravenou omluvu. Andrej Babiš je například na jednání V4 a Japonska v Bratislavě. Nechal se slyšet, že opozice nemá co dělat, tak svolává zbytečné schůze.

Trend je tedy neměnný. Babiš nehodlá věnovat pozornost žádným faktům, která by vedla k myšlence, že zemi řídí jako firmu, kterou chce z jakéhosi důvodu poslat do bankrotu. Svůj pohrdavý vztah k opozici má přitom podložen bytelným podstavcem. Množství jeho příznivců nijak neklesá a dvakrát převyšuje množství příznivců nejbližšího opozičního pronásledovatele. Tak se premiér může starat především o udržování hladiny hormonu štěstí u svých voličů a přecházet varovné signály opozice, že s Českem dělá účet bez hostinského.

Kdyby ale tyto kontrolky, na které upozornila opozice, svítily správně, došlo by k tomu, že by za pár let obvinili dnešní Babišovi příznivci „politiky“ za to, že jim klesá životní úroveň a že líp není. Zároveň by se ohlíželi, komu by nově dali svou bezmeznou a nepřemýšlivou důvěru. Jistě by se nabídlo více politických sil. Mezi nimi může být i vítěz případné vnitrodruhové bitvy mezi SPD a slibovanou stranou 2Klaus2. Ale nebral bych na lehkou váhu ani ostřílené borce, komunisty.

Lídryně KSČM v eurovolbách Kateřina Konečná je mladá, a má tudíž, obzvláště ve straně s vysokým věkovým průměrem, slibnou perspektivu. Už teď říká: „Chceme bojovat proti kapitalismu a vytvářet tu socialistickou společnost tak, jak si ji představujeme.” zde Starší generace si pamatuje, jak si to komunisté nejen představovali, ale také dlouho uskutečňovali. Ale mladší lidé nikoli, pro ně je to dávná historie a zásada „nevěř nikomu nad třicet“ stále platí.

Velký bratr KSČM, ruská KS už má v reálu tu situaci, kterou jsme pro Česko vytipovali, jako možnou. Bývalí Putinovi obdivovatelé se přesvědčili, že za tohoto prezidenta, kterého komunisté podporovali jako KSČM Babiše, je hůř. Kdo je v čele protestů, čí vlajky vlají nejviditelněji? Komunisté a rudé vlajky.

Šéf tamní KS Gennadij Zjuganov sice má řád od pravoslavné církve zde a zároveň opěvuje Stalina zde. Naši komunisté naopak právě oslavili ránu zasazenou církvím. Ale stalinisty mezi sebou uchovávají. Třeba se budou hodit, kdyby se zítra náhodou tančilo všude, až jejich vítězné vlajky rudé na stožáry světa vyletí.