Václav Klaus ml.

Ale kvůli tomu bych asi komentář nepsal. V článku, který informoval o likvidaci jedinečného stáda muflonů, se totiž vyjádřil jakýsi ekologický aktivista a milovník vlků, že se v jádru nic moc neděje, protože muflon tady u nás není původním druhem a nepatří sem. A „vo tom to celý je“.

Analogicky sice ani samotní ekologičtí aktivisté zde nejsou původním druhem a byli k nám zavlečeni až koncem dvacátého století. Tudíž... :-)

Především ale vidíme některé základní aspekty „ochrany“ přírody a můžeme si k nim říci pár slov. Zaprvé tedy samotná snaha o ochranu stavu přírody k nějakému datu v minulosti. Buď k roku 1874, kdy u nás zastřelili posledního vlka někde u Vimperka. Nebo k roku 1765 – vynálezu parního stroje a začátku průmyslové revoluce. To je celkem jedno. Oboje je v jádru nesmysl.

Za celou historii Země se zde objevilo asi 40 miliard druhů, 99 % z nich během dlouhých dob evoluce vyhynulo. Stále vzniká na planetě spousta nových biologických druhů a spousta zaniká. Mapa výskytu biologických druhů se také neustále mění.

Z přednášek (měli jsme na PřF jeden rok i nějakou ekologii) si ještě pamatuji existenci jakéhosi vzorce či pravidla, který určoval počet druhů v závislosti na blízkosti rovníku (teplotě). Že totiž druhů je řádově více na rovníku než třeba u nás, a u nás zase mnohem víc než někde v tundře.

Myslím, že skutečná evoluční ekologie a vůbec biologie jsou opravdu zajímavé vědy. Nikterak ale nesouvisí třeba se snahou „vysadit tady znovu vlky“. Tyto snahy souvisí podle mě s televizní tvorbou, kdy lidé se rádi dívají na přírodopisné filmy z „divoké přírody“. Důležité je, jací lidé a na jaká zvířata. Vsadím se, že nejvíc se dívají městští lidé, kteří mají asepticky uklizený byt (díky všem čistícím prostředkům nemají v bytě moc biologických druhů), den strávili v klimatizované kanceláři a fitnessu, který je součástí nákupního centra. Lidi, kteří se zvířaty pracují, tyhle filmy rajcují méně. Nebo zakarpatský vesničan z hor (má vlky v lese za barákem) se na přírodopisný film o divoké přírodě vlků nedívá, neb jde nakrmit svého ovčáckého psa a nabít si pušku.

Důležité je, aby tvorba zahrnovala především roztomilá a hezká zvířata. Třeba hyena má blbou pověst a je ošklivá, to ne. Smradlavý skunk – taky není pro městské lidičky to pravé. Ale třeba vlčata jsou roztomilá dost.

Tyhle napůl kašírované přírodní „dokumenty“ navíc lidem z klimatizovaných nákupáků, které vychováváme ke korektnosti, opatrnosti, pocitu viny z „utlačování žen“ i jiných minorit, servírují brutální atavistické chování. Mají to jako prášek. Naběhne silnější lev, druhýho zabije, samice si hned srovná a ty s tím nemají žádný větší problém. Televizní komentátor se u toho skoro zajíká blahem – jakože „to je pravá příroda, takhle to chodí.“

A tak tedy zkoušíme u hezkých zvířat tu přírodu nahodit nazpět. Otázkou je ovšem skutečně kam nazpět? Ke kterému století se máme vracet. Proč to má být 1750 a ne třeba dva miliony let před naším letopočtem? To byla nějaká blbá příroda a teď je dobrá? Proč není dobrá příroda z roku 2015? Protože už tu žilo moc lidí?



A jak velké biologické druhy máme zachraňovat? Jak malé ještě? Patří do naší přírody třeba bakterie Yersinia pestis? Podle měřítek ekologických aktivistů jistěže. Ta se zde vyskytovala hojně, ale byla vyhubena. Měli bychom ji do přírody navrátit, ne? Sice způsobuje dýmějový mor, ale vlk třeba taky zabíjí lidem ovce.

Dobře, bakterie ne. Ale něco většího, třeba kůrovce? Toho už chráníme. Je to sice takový „dýmějový mor“ pro lesy – ale to je ekologickým fanatikům jedno.



Chráníme přírodu pro lidi nebo proti lidem (na základě často pomatených a nevědeckých východisek)? Chybí vám na Šumavě v zimě na běžkách, že tam vedle vás neběží smečka vyhladovělých vlků? Nebo moje pětiletá dcerka chodí v Peci už sama na borůvky do lesa – je to taková tragédie, že tam není medvěd?

Ovce (navíc něčí) nejsou příroda, kterou můžeme chránit? Proč vlky naši předkové vyhubili? Jen z legrace? Chtějí mít Afričané za vesnicí v jezírku vzteklého hrocha, nebo by se tam radši koupali jako my na Mácháči?