Alexandr Mitrofanov

V prosinci 1996 náhle rezignoval na funkci místopředsedy vlády Jan Kalvoda. Zdůvodnil odchod tím, že neoprávněně užíval titul JUDr., ač na to neměl právo. Po letech dodal: „Jednoduše řečeno jsem považoval za nutné poskytnout veřejnosti maximálně věrohodnou politiku. A pokud ta politika přestane být věrohodná co do jejího nositele, tak co se pro tu politiku dá ještě udělat, je, že ten nositel, na základě osobního rozhodnutí, zmizí.“

I později mizeli sami od sebe další vládní činitelé, protože uznali sílu okolností, za kterých už nepovažovali za možné zůstávat ve vysoké funkci. Nejznámější byla v dubnu 2005 rezignace premiéra Stanislava Grosse kvůli nevysvětlenému financování bytu. Měli jsme také v dřívějších dobách Palerma, které zaplaťpámbu vykořenil pan Babiš, ministry, kteří opustili své funkce, jeden kvůli podezření, že kdysi neoprávněně pobíral sociální dávky, druhý kvůli nestandardnímu prodeji lukrativních státních pozemků, další kvůli odklonění 16 milionů korun, ještě jeden proto, že neuvedl v majetkovém přiznání spoluvlastnictví bytu na Floridě…

Mejdlíčka a břídilové to byli. Žádní doopravdičtí šéfové našich osudů. My víme, co je tehdy tak zhoubně ovlivnilo. Listopad 1989 byl nebezpečně čerstvý a i slušní lidé se museli chovat s ohledem na poměry, které byly samý Havel. Naštěstí je to za námi a do čela státu zvolili lidé pány Zemana a Babiše. Hned je to jiné.

Odpradávna je známo, že lid potřebuje chléb a hry. Chleba bude vbrzku. Hravost už současná vláda maximálně povzbudila. Nejdříve jeden její člen prohlásil, že doufal, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde. Ten ale jako na potvoru, bez povolení z ministerstva přišel a na silnicích bylo zle. Pak se přidala další členka kabinetu zde.

Kdo si hraje, nezlobí. Kdekdo si zanadával, dotyční jsou dál ve funkci, do boje o levnější tarify se vrhl sám premiér, bude líp. Navíc se při povzbuzování hravosti obyvatelstva zjistilo, že se konečně vracejí staré dobré časy, kdy se hlásalo, že všechna zvířata jsou si rovna, ale některá si byla rovnější zde. ČSSD, za kterou je ve vládě ministr Toman, ho v ní ale nechá. Vždyť do strany čerstvě podal přihlášku.

Na nedávném sněmu ANO řekl pan Babiš: „Náš národ je geneticky určen k tomu, abychom hráli větší roli než doposud.“ Jako loajální občan to nemůžu nespojit s jeho dávným výrokem zde. Vychází mi z toho, že dříve z vlády odcházela za své prohřešky nemehla, nyní je líp, řídí nás genetická mehla a nikdy jinak.