Alexandr Mitrofanov

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa je zklamán prezidentem Milošem Zemanem a jeho servisní osobou, kancléřem Vratislavem Mynářem. Detaily jsou ve velkém rozhovoru v Deníku N.

Baxa je na základě kontaktů se Zemanem překvapen, jak místy pofidérní informace o justici prezident má, a přitom na jejich základě vytváří a veřejně prezentuje různá klišé o nefunkční justici.

Zeman navíc Baxu stíral za soudní verdikty Nejvyššího správního soudu, které se mu nelíbily. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: ‚Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit‘,“ řekl Baxa.

Navíc se Zeman prostřednictvím Mynáře obrátil konkrétně na Baxu dopisem kvůli Plzeňské teplárenské, z něhož, jak říká soudce, „jsem pochopil, jaké rozhodnutí Hrad očekává“. K Zemanovi tedy Baxa podotýká: „Když někdo dlouho bydlí na Hradě, zapomíná, že už sto let nejsme monarchie, ale republika. A že my nejsme královští soudci, kteří rozhodují jménem krále a podle královy vůle.“

A co říká k servisní osobě Mynářovi? „Vykládejte koňovi o čokoládě, když žere seno. Tedy – vyprávějte si s panem kancléřem o ústavě. Tihle lidé se ocitli v nějakých funkcích a dodnes jim nedošlo, co je jejich obsahem a jakou odpovědnost mají.“

Tady bych se zvolenými jazykovými prostředky nesouhlasil. Férové je oslovovat protějšek ve formě, která je pro něj přirozená. Mynář proslul tím, že zavedl do jazyka politických špiček výraz „přizdisráč“ zde. Přikláněl bych se tedy k vysvětlujícímu sdělení, které by bylo adresováno autorovi této novinky a mohlo by znít například takto: „Kdyby byly v prdeli ryby, nebyly by rybníky.“

Jinými slovy představa o roli prezidenta, která je zhmotněna zde, neplatí v České republice, protože není Turkmenistán. V nejvyšších patrech moci je ovšem dost lidí, kteří z Česka dělají postupně Absurdistán.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale Respektu sdělil, že na výjezdním zasedání pléna ÚS bylo dohodnuto, že podobné ovlivňovací schůzky se soudci, o které se snažil kancléř Vratislav Mynář, by neměly být v budoucnu možné. Josef Baxa, který už není předsedou Nejvyššího správního soudu, vyjádřil naději, že se současný předseda a soudci dokážou ubránit šiřitelům turkmenských zvyků, kteří sídlí na Pražském hradě.

To je povzbudivá zpráva. Znamená, že když chybí snaha dodržovat pravidla liberální demokracie v nejvyšších politických kruzích, máme alespoň ve vysokých soudních funkcích profesionály, kteří ctí zákon a střeží vlastní důstojnost. A probouzí to naději, že vlekaři a mlékaři zatím ještě nevlezli všude.