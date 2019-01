Alexandr Mitrofanov

„Řešil bych to ještě jinak. Leze z maminky dítě, ona už pumpuje k porodu, hlavička už je trochu venku. Tam se nasadí senzory a zjistí se, to je normální člověk, normální ženská, dobrý, maminko, zatlačte. Ale chce být nějaký voják z povolání, vrah, lupič, zloděj, gauner, lehkoživka, vytáhnout a zahodit do kanálu.“

To jsou nápady nenápadného důchodce zde. Co řekne soud, nevíme. Lidsky jde o humus, ze kterého po dobu existence lidstva vyrůstaly ty nejodpornější výhonky.

Miminko, které mělo skončit v kanálu, to mohl být váš syn, dcera, vnuk nebo vnučka. Ale k tomu naštěstí nedošlo. Jenže vlaky nevykolejily jen zázrakem a pouze proto lidé, kteří v nich jeli, nepřišli k újmě či smrti. Žádní migranti tam ovšem neseděli. Byla to záminka. Kdo ji opakovaně a ochotně poskytl z pozice autority? Onen jedinec byl spřízněn s SPD a volil Miloše Zemana.

„Hnutí SPD není z pohledu definice Ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Oficiálně se distancovalo od totalitních ideologií a ani skrytě, např. prostřednictvím symboliky, se k nim nehlásí. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran.“ Citace pochází z oficiální Zprávy o vývoji extremismu na území České republiky v roce 2017.

Islámští utečenci budou mít právo šaría, takže nevěrné ženy budou kamenovány, zlodějům se budou utínat ruce. „Přijdeme o krásu žen, protože ty budou zahaleny v burkách od hlavy po paty včetně obličeje, kde máte jen takovou látkovou mřížku.“ To byl Miloš Zeman v roce 2015 zde.

Později prohlásil, že v roce 2016 se migrační vlna převalí i přes Českou republiku a Slovensko zde.

Není obtížné určit, kdo z hlediska autority vystupoval jako pokušitel. Na rozdíl od jedince, který reálně chystal zabití v Česku, aby ho svedl na migranty, pokušitelé před soud nejdou. Připomíná to jednu ze zápletek Bratří Karamazových. Ivan hlásá, že když není nesmrtelnost, pak je všechno, i zločiny, dovoleno. Tohoto výroku proneseného z výšin autority se ujme jako odpustky odporný lokaj Smerďakov, aby vykonal vraždu Ivanova (i svého) otce.

Ivan pak málem zešílí, protože se doopravdy trápí nedokonalostí světa a lidí. V románu ale také vystupuje Velký inkvizitor, který po druhém příchodu Ježíše Krista posílá Božího syna na hranici, protože lidé jsou v jeho očích jen „nedodělané zkušební bytosti vytvořené kvůli výsměchu“. To je v naší situaci reálnější.