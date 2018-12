Jiří Pehe

Sám ministr ale tvrdí, že za katastrofální zácpy, v nichž lidé strávili až 18 hodin, může firma, která dálnici opravovala. A také počasí. „Poslední termín byl, že stavbu opustí do konce listopadu. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel,” vysvětlil.

Shrňme: Za kalamitní dopravní stav na D1 podle premiéra nenese odpovědnost ministr dopravy, nese ji ministrovi podřízená ŘSD. Sám ministr ale neviní své podřízené, nýbrž konkrétní firmu a počasí.

Ve vztahu k této mocné přírodní síle se zdá být jeho hlavní funkcí, jak jinak, „doufání“. V tomto případě, že nebude sněžit. V létě asi ministr, který jinak za nic nenese odpovědnost, asi pro změnu tráví čas doufáním, že nebude příliš velké horko nebo příliš velké sucho či naopak vlhko.

Pokud jde o ministrovy zjevné neúspěchy v ovlivňování počasí, premiér nám možná sdělí, že ŘSD Ťoka dostatečně nepodpořilo. Obyčejný občan, který musí naneštěstí po D1 občas cestovat, se ale může ptát, zda přece jen Ťok, vykonávající funkci ministra už víc než čtyři roky, nenese coby nadřízený ŘSD za jejich situaci na D1 alespoň malinký kousek viny.

Babišovo hnutí ANO přitom proslulo volebním sloganem „prostě to zařídíme“. Pokud jde o dopravní infrastrukturu, zařídilo toho zatím poskrovnu. Nejenže se tak zcela jistě nenaplní Babišovy sny o moderní dopravní infrastruktuře z jeho proslulé publikace, v níž vysvětluje, o čem sní, když náhodou spí, ale dokonce spíš hrozí, že některé dopravní tepny nebo mosty přestanou fungovat úplně.

Naštěstí lze vše svést na podřízené ministra nebo na počasí. Důvěřivým voličům ANO to zatím evidentně stačí.

Možná nadešel čas aktualizovat text známé písně Jaroslava Nohavici: „Za vlády ANO se špatně nežilo, v létě bylo vedro, v zimě sněžilo, z jara ledy tály, přišly povodně, to jste, milé děti, přišly o hodně!“