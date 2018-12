Alexandr Mitrofanov

Evropský parlament (EP) dnes schválil usnesení vyzývající Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Přijatý text, který společně předložily kluby lidovců, konzervativců a zelených, mimo jiné požaduje pozastavení evropských financí pro skupinu Agrofert.

„Já s tou společností (Agrofert) nemám nic společného,“ reagoval Babiš na nejnovější vývoj kolem evropských dotací. Debata EP je podle něj součástí předvolební kampaně, přičemž zelení, kteří ji vyvolali, podle premiéra pracují pro české Piráty. „Politický boj přenesli do EP, dělají si na tom kampaň,“ uvedl.

Do prkýnka dubovýho, to si ten Babiš opravdu myslí, že lidé, kteří ho volí, jsou tak pitomí, že jim stačí to nekonečné omílání stejného slova? Asi ano. Výsledky průzkumů veřejného mínění tomu napovídají.

Jinak doporučuji zhlédnout záznam včerejší debaty v Evropském parlamentu k této kauze zde.

Jsou tam dvě věci, které mě zaujaly. Za prvé výroky, že Českou republiku vede z pozice premiéra žába na prameni, která používá Evropskou unii jako osobní bankomat. Za druhé výkony českých europoslanců. Zvláště těch za ANO a KSČM. Například Kateřina Konečná do poněkud sterilního jednání evropských poslanců vnesla nefalšovaného ducha moravské pavlače. Její výtečné provedení Bruselákům určitě pomohlo pochopit pro ně obtížně srozumitelný fakt, že naši bolševici podporují největšího kapitalistu.

O chlebu a písni. Pod tímto vznešeným názvem by se mohly sjednotit projevy dvou europoslankyň za ANO. Zpívaly však důstojně, dle průhonických not. To je facelift ANO, který vypadá ušlechtileji než taková Jana Mračková Vildumetzová zde.

Že se na Česko začíná v Evropě pohlížet jako na zemi s nekalým mužem v čele vlády, to, připouštím, může být Babišovým voličům ukradené. Ale že vysoce postavená paní z ANO kašle na vlastní sliby a že na D1 lidé čekají v zoufalých kolonách dlouhé hodiny, když ministerstvo dopravy řídí dlouhé roky Babišův muž, to by mělo zapnout kontrolku i méně zběhlým jedincům s volebním právem. Místo toho vede ANO s velkým náskokem tabulky oblíbenosti.

Shodou okolností jsem v době, kdy v EP jednali o Babišovi, sledoval v indickém fastfoodu videoklipy k původním písničkám. Páni, to vám byl svět! Mladíci perfektně oháknutí, s dokonalými účesy. Obdivovaly je krásné, pokorné, dychtivé dívenky. Do toho přísná, ale laskavá vedoucí role dominantního otce s moudrou a poslušnou matkou po jeho boku…

Jestli by neměl Babiš pro ještě větší semknutost svých příznivců kolem patriarchy zaplatit nějakého píáristu z tamních končin. Zdroje tu jsou. Třeba i z EU.