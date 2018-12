Alexandr Mitrofanov

Slovensko vyhostilo ruského diplomata. „Na základě informací vojenského zpravodajství byl 22. listopadu diplomatický pracovník úřadu přidělence obrany velvyslanectví Ruské federace na Slovensku prohlášen za personu non grata, protože prováděl aktivity proti zájmům Slovenské republiky a NATO,“ uvedl premiér Peter Pellegrini.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček ze setkání s resortními kolegy zemí Severoatlantické aliance sdělil, že „NATO zůstává naší nejdůležitější bezpečnostní zárukou a jedním z jejích pilířů jsou USA“. Pokračoval slovy: „Musíme vyslat jasný signál, že nebudeme tolerovat ruské kroky. Musíme posílit naše obranné schopnosti a pomoci spojencům z Východního partnerství, na které tlak Ruska dopadá nejvíce.“

Předseda sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS Pavel Bělobrádek uvedl: „Není žádným tajemstvím, že jsme ve velkém hledáčku Ruska i Číny, a to na nejrůznějších úrovních, bohužel včetně politické scény. A bohužel jsou tu i lidé a politické strany, kteří jsou k těmto mocnostem přátelští, až vazalští.“ zde.

Marek Benda, člen téže komise, ho doplnil slovy, že si každý domyslí, kdo je tady v nejvyšších patrech moci velkým přítelem Ruska a Číny. Panda sice nepřijede, ale jinak platí, že stará láska nerezaví zde.

Do Číny tolik nevidíme, zato ruský veřejný a politický prostor je v mnoha ohledech bezelstný a dává otevřeně najevo, jakou atmosféru si přeje vytvářet současný Kreml. Když budete pročítat desítky až stovky ruských zdrojů, jak to dělám denně já, také vás zarazí, jak často se mluví o budoucí válce a jak je na válku obyvatelstvo soustavně psychologicky připravováno.

Je to samá zpráva o nových druzích zbraní, které zanedlouho získá, nebo už údajně získala ruská armáda. Jsou to pořád obrázky popů, kteří žehnají zbraním, aby zabily co nejvíce nepřátel. Nepřítelem je NATO, tedy i vy, vážené čtenářky a vážení čtenáři, a houby záleží na tom, jestli o dění v Rusku něco víte či jak se k tomuto dění stavíte. Vladimir Putin řekl, že by se Rusové po apokalypse, kterou by tato válka vyvolala, dostali jako mučedníci do ráje. My bychom podle něj „chcípli“.

Podívejte se, s českými titulky, na ruský dokument na toto téma zde. Pak možná leckdo z vás pochopí varovná slova české tajné služby a zmíněných českých politiků. A dojde vám, jaký smysl má dnes pro nás staré rčení Si vis pacem, para bellum. Chceš-li mír, chystej se na válku.

Agresor rozumí jen síle. Jinak posílá své vojáky, kteří chrlí hrubé nadávky a střílí. Viděli jsme to naposledy v Kerčském průlivu.