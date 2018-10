Alexandr Mitrofanov

Za devatero horami a za devatero řekami byla jedna zemička. Měla prezidenta, který se tuze rád choval jako dědeček prasáček. Posadil se před mikrofon a vykřikl: „Ku*da!“ Pak se radoval, jaký je z toho poprask.

K tomuto mikrofonu ho kvůli sprosťárnám na čas přestali zvát. A pak si řekli, že snad už bude méně prasácký, a byl tam znovu. Schválně se přeptal, jestli mluví se stejným moderátorem, který musel krotit jeho „ku*du“, a ihned vykřikl: „Zm*di!“ A pak znovu, když byl upozorněn, aby nemluvil vulgárně: „Zm*di!“

A víte co? Kdyby se to stalo v naší zemi za současného prezidenta zde, neuvěřil bych, že jde o projev senility. Základním pravidlem politického krizového marketingu je v situaci, kdy může být veřejně probírána nepříjemná záležitost, odvést pozornost jakýmkoli směrem. Klidně i sprostě. Bude toho plný veřejný prostor, a průšvih se schová.

Co by mohl schovávat za svoje zm*dy Miloš Zeman? Mnohé lidi napadlo, že případ vlastního zmocněnce, kancléře Vratislava Mynáře, jak byl popsán zde. Ale aniž by jeden zpochybňoval úspěšnost pana Mynáře, na roli aktéra, kvůli němuž se vypouští prasácká kouřová clona, nemá. Pro prezidenta je příliš malá ryba, které navíc šéfuje, nikoli naopak.

Větší naději by mohlo skýtat hledání sil, před kterými je současná česká hlava státu jako mílius. Když se podíváme směrem, který napadne i jen průměrného pozorovatele, najdeme tam v této chvíli vysokého českého představitele, který v Rusku pobývá? Jakpak by ne! Předsedu Sněmovny za ANO Radka Vondráčka.

Ve svých výstupech na ruské půdě již stačil průhledně naznačit, že za ochlazení vztahů mezi ČR a RF nemohou Češi ani Rusové, ale „mezinárodní situace“. Tedy zjevně naši spojenci v EU a NATO s těmi jejich sankcemi. Ostatně Vondráčkovi nečinilo žádný problém setkat se s předsedkyní Rady federace (Senátu) Valentinou Matvijenkovou, která figuruje jako zástupkyně ruské agresivní státní moci na sankčních seznamech.

A aby Rusko nemělo pochyby, na čí straně tento reprezentant ČR stojí, odpověděl na kritiku, kterou Matvijenková vznesla ohledně pozice českých médií ve věci Vondráčkova setkávání s lidmi na sankčních seznamech, slovy: „Česká média nevyjadřují názor většiny obyvatel.“ Zde.

Známá ruská politoložka, profesorka Lilija Ševcovová zrovna v těchto dnech napsala: „Ruská státní moc na rozdíl od bezpáteřní sovětské elity neodejde dobrovolně a je připravena bránit se… Jaderný status Ruska a připravenost státní moci ho použít pro obranu svých pozic vytvářejí bezprecedentní situaci.“

Zeman se svými zm*dy Vondráčkovi mohutně helfnul. Ale nežijeme v době nepřístupných informací.