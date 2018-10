Volby do senátu - 1. kolo

KOMENTÁŘ: Elegie za umírněnou levici - Alexander Tomský

Komunální volby smetly levici, stejně jako se to potvrdilo v loňských volbách do parlamentu. Komunistů a extrémistů (Zelení, Žít Brno) škoda jistě není, ale ČSSD ano (5,17 procenta v celkovém součtu), strana tradičně vyvažovala umírněnou pravici, ba dalo by se dokonce tvrdit, že brzdila i nástup extrémní levice.