KOMENTÁŘ: Neonacisté v Saské Kamenici – Alexander Tomský

Už více než půl století narůstá konflikt mezi politiky a dnes už většinou Evropanů, kteří odmítají masovou imigraci, rozbitou multietnickou společnost a ztrátu svého domova. Proč si to přejí už tři generace politiků, by bylo na dlouhou rozpravu o reakci západoevropské levicově libertariánské mládeže 60. let na světové války (1914-45) a kolonialismus.