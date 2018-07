Pokud by se v červnu konaly volby do Sněmovny, zvítězilo by podle volebního modelu agentury STEM hnutí ANO se ziskem 32 procent hlasů. V porovnání s dubnem zaznamenalo pokles o devět desetin procenta, jeho podpora je ale silnější, než... Celý článek Volby by jednoznačně vyhrálo ANO, posiluje ODS»