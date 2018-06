Alexandr Mitrofanov

Opět jsem si musel coby očitý svědek vybavit scénku z Miami v roce 2002. Premiér Miloš Zeman se účastnil schůzky s městskou smetánkou včetně podnikatelů a kubánských emigrantů. Podnikatelům nechal speciálně přeložit biblické „Spíš projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království“ a Kubáncům vmetl, že proti Castrovi neumí bojovat. Pak opustil sál a na odchodu spokojeně prohlásil: „Tak. Koho jsem dnes ještě nestihl urazit?!“

Podobné eskapády momentálně předvádí doma ve funkci prezidenta. Především kolem nejmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí nové vlády. Kabinet, který bude vodit na kšírech KSČM, má také jmenovat v den, kdy komunisté popravili Miladu Horákovou, a v den, kdy se po únoru 1948 sloučila ČSSD s KSČ. Bude to připomínka, jak tehdy KSČ sociální demokracii zlikvidovala.

Na síti jsem zaznamenal výrok, že je Zeman opravdický prezident trollů. Musím říct, že mu tato funkce po právu patří. Umí to a nemá žádný odpor. Na jedné straně se rozčilují různí politici, od ODS až po Milana Chovance z ČSSD zde.

Na straně druhé se Zeman nemusí obávat vůbec ničeho. A nejde o to, že servilita vůči muži na Hradě je zakotvena v myslích českých politiků tak hluboko, že za ním nechodí bez dárku, dokonce ani bývalá mladá naděje Piráti.

Zeman ví, že mocenskopolitická košile je bližší všem, kteří by mohli jeho odmítání Pocheho a další chování, které nemá oporu v ústavě, nějak narušit. Táž ústava dává nástroj do ruky premiérovi. Andrej Babiš ale hodil zpátečku: žádné podání k Ústavnímu soudu od něho nepřijde. [celá zpráva] Bodejť by přišlo, když je jeho jediným cílem řídit zemi jako vlastní firmu a Zeman by to mohl zhatit, protože se před ním každý ohne. Včetně Babiše.

Z ČSSD sice zazněly zvuky znamenající nesouhlas, ale nakonec se ohne Jan Hamáček, pokorně povede vedle vnitra také zahraničí (to bude kvalita na dvou soustruzích najednou!), ale pod stolem v hlavní pracovně Černínského paláce bude sedět Poche a vydávat rozkazy. Navíc všech patnáct poslanců sociální demokracie podepíše koaliční smlouvu s ANO, oznámil šéf klubu Jan Chvojka. [celá zpráva]

Ruku na srdce: pokud jde o charakterové vlastnosti pilířů rodící se vládní koalice, má Zeman tisíc důvodů, proč jimi lidsky a politicky pohrdat a přehazovat toto želé domácí výroby, jak se mu zachce. Nemusí se obávat ani reakcí voličů příslušných stran. V ohrožení je pouze ČSSD. Ale tu potřebují ostatní aktéři k jedinému účelu, výstřelu ze startovní pistole. Pak může křičet, jak chce. Pokud ovšem spíše nestáhne ocas.